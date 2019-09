Torino-Lecce 1-2, il tabellino: primo successo per il salentini

Il tabellino di Torino-Lecce 1-2 il risultato finale: reti di Farias e Mancosu per il successo dei salentini mentre ai Granata non basta Belotti.

TORINO – Nel match valido per il posticipo della terza giornata del campionato di Serie A il Lecce conquista la sua prima vittoria vincendo 2-1 in casa del Torino. I salentini sbloccano la situazione del primo tempo con Farias, ad inizio ripresa pareggio dei padroni di casa con il rigore di Belotti prima della rete decisiva di Mancosu. Con questa vittoria, la prima in questo campionato, la squadra di Liverani sale a quota 3 punti in classifica mentre i Granata falliscono l’aggancio al primo posto restando a quota 6.

Torino-Lecce 1-2: il tabellino del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (79′ Laxalt), Baselli (72′ Verdi), Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer (46′ Zaza), Belotti. Allenatore: Mazzarri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (81′ Shakov); Falco; Farias (63′ Mancosu), Lapadula (63′ Babacar). Allenatore: Liverani.

RETI: 35′ Farias (L), 58′ Rig. Belotti (T), 73′ Mancosu (L)

AMMONIZIONI: Rossettini, Lucioni, Lapadula, Tabanelli, Rispoli (L), Berenguer (T)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico – Grande Torino