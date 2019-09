Bari – Reggina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bari – Reggina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C, calcio d’inizio alle ore 20,45 lunedì 16 settembre 2019

BARI – Lunedì sera 16 settembre 2019 alle ore 20.45 andrà in scena Bari – Reggina, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie C girone C. Da una parte c’è la compagine pugliese che viene da due vittorie in trasferta, ma che in casa ancora non riesce a vincere. Discorso differente per la formazione calabrese che ha raccolto 7 punti in tre partite pareggiando solo nella gara esterna contro la Virtus Francavilla. A dirigere la gara del San Nicola sarà il signor Zufferli della sezione di Udine.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì sera 16 settembre 2019 alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca diretta.

La presentazione del match

QUI BARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Frattali tra i pali, pacchetto difensivo composto da Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo Bianco in cabina di regia con accanto Hamlili e Terrani, sulle fasce Kupisz e Costa. Il tandem offensivo composto da Antenucci e Simeri.

QUI REGGINA – La formazione calabrese dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Guarna tra i pali, reparto arretrato formato da Loiacono, Bertoncini e Marchi. A centrocampo De Rose e Bianco centrali con Garufo e Bresciani esterni; poco più avanti Bellomo a supporto della coppia d’attacco formata da Corazza e Reginaldo. Da valutare German Denis che potrebbe partire titolare insieme a Reginaldo, ma probabilmente non è ancora in una condizione fisica ottimale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bari – Reggina, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie C girone C, verrà trasmesso in diretta sia su Eleven Sports che su Rai Sport al canale 57.

Le probabili formazioni di Bari – Reggina

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Hamlili, Bianco, Terrani, Costa; Antenucci, Simeri. Allenatore: Cornacchini

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Marchi; Garufo, De Rose, Bianco, Bresciani; Bellomo; Corazza, Reginaldo. Allenatore: Toscano

STADIO: San Nicola