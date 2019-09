Si parte con il lunch match Genoa – Atalanta quindi in campo anche Lazio, Roma e Milan. Giocano i principali campionati in Europa, tanti i match tra Serie B e C

Domenica 15 settembre ricca di incontri in particolare che coinvolgeranno le varie serie del campionato italiano. Ricordiamo che la programmazione dei risultati da seguire in tempo reale partirà dal lunch match Genoa – Atalanta delle 12.30 e proseguirà lungo il corso della giornata tra Serie A, B e C. Tutte le gare di Serie A oltre a due sfide tra B e C saranno supportate anche dalla nostra webcronaca. Nel quadro di seguito saranno specificate quali con tanto di link per accedere direttamente. Spazio anche ai tutti i principali campionati europei dalla Francia alla Germania passando per Inghilterra, Olanda e Spagna. Già nella notte si sono disputati i primi incontri a partire dal calcio sud americano. Nella Superliga argentina 4-0 esterno del River Plate sull’Hurucan mentre nella Serie A brasiliana vittoria esterna del Vasco 2-1 contro la Chapecoense-SC. 1-0 invece del Palmeiras contro il Cruzeiro e finisce senza reti tra Ceara e Botafogo RJ. In Colombia 1-0 del Santa Fe in casa dell’Once Caldas, stesso punteggio tra La Equidad e Patriotas mentre il Cututa passa 3-2 in casa dell’Atletico Nacional. In Ecuador 3-0 dell’Aucas sull’America de Quito mentre in Paraguay Guarani supera 1-0 il Sol De America. In Perù vittorie casalinghe per AD Cantolao e U. de Deportes rispettivamente 1-0 sul Cesar Vallejo e 2-0 sul Binacional. In Uruguay 1-0 del Penarol sul Defensor Sp. mentre ben 5 sono stati gli incontri disputati nella MLS in USA. Due i pareggi: 3-3 tra Orlando City e New England Revolution, 1-1 tra Philadelphia Union e Los Angeles FC; in casa vince il Vancouver Whitecaps 2-1 contro l’Houston Dynamo mentre colpi in trasferata per Columbus Crew (3-1 in casa dell’Atlanta United) e Cincinnati (1-0 in casa del Montreal Impact).

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

