SPAL – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FERRARA – Domenica 15 settembre alle ore 15 andrà in scena SPAL – Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine estense che ha cominciato questa stagione con due sconfitte contro Atalanta e Bologna. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate grazie alla vittoria esterna contro la Sampdoria e al pareggio nel derby con la Roma. Sono 38 i precedenti tra le due squadre: 15 i successi della Lazio contro gli 11 della SPAL, 12 i pareggi.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 15 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2- con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Valoti e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie laterali Igor e D’Alessandro. In attacco tandem offensivo composto da Di Francesco e Petagna.

QUI LAZIO – Pochi dubbi per Inzaghi che dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Acerbi e Radu. A centrocampo Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara SPAL – Lazio, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 483 sul digitale) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di SPAL – Lazio

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Paolo Mazza