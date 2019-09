Genoa – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

GENOVA – Domenica 15 settembre alle ore 12.30 andrà in scena Genoa – Atalanta, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è il Grifone che ha cominciato bene la stagione grazie al pareggio contro la Roma e alla vittoria casalinga contro la Fiorentina. Dall’altra parte ci sono gli orobici che hanno esordito vincendo in casa della SPAL mentre nella seconda giornata è arrivato il k.o. contro il Torino. L’Atalanta ha vinto sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Genoa (1P): tanti successi quanti nelle precedenti 25 partite (9N, 10P).

La cronaca minuto per minuto

Domenica 15 settembre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Radu tra i pali, pacchetto difensivo composto da Romero, Zapata e Criscito. A centrocampo Schone in cabina di regia con Lerager e Radovanovic mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Barreca e Ghiglione. In attacco tandem offensivo composto da Pinamonti e Kouamè.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, reparto arretrato formato da Palomino, Djimsiti e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Ilicic alle spalle del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Atalanta, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Genoa – Atalanta

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata C., Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello A.; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez A., Zapata D. Allenatore: Gasperini

STADIO: Luigi Ferraris