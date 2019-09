Andreazzoli conferma la formazione della vigilia con Barreca nuovamente preferito a Pajac, Gasperini recupera Toloi in difesa e in avanti parte con Zapata

GENOVA – Tutto pronto per il lunch match della 3° giornata di campionato, il primo della stagione che vedrà affrontarsi Genoa e Atalanta. Poche le novità nelle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Partiamo da Andreazzoli che nel 3-5-2 conferma Criscito nella linea a tre difensiva mentre a centrocampo la spunta nuovamente Barreca su Pajac; in avanti tandem offensivo con Pinamonti – Kouamé. Gasperini recupera in extremis Toloi, in dubbio fino all’ultimo e conferma il resto della formazioni annuciata. In avanti con Gomez ci sarà Ilicic e Zapata che potrebbe tuttavia non avere la freschezza per giocare i 90minuti. In tal caso pronto Muriel a subentrare a partita in corso.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

LA VIGILIA – I rossoblù a quota 4 punti sono partiti con il piede giusto e il tecnico Andreazzoli potrebbe confermare gli 11 dell’ultima giornata con Ghiglione e Barreca esterni di centrocampo anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Pajac. Gasperini cerca il riscatto dopo lo scivolone con il Toro ma ha diversi giocatori reduci delle rispettive nazionali non al 100%. Pertanto ci potrebbe essere una staffetta in avanti tra Zapata e Muriel con Ilicic che dovrebbe far parte dell’undici di partenza. Dalle ore 11.40 circa avremo le formazioni ufficiali e anche gli ultimi dubbi saranno sciolti. Ricordiamo che il match si potrà seguire con il supporto della nostra webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Sarà Micheal Fabbri a dirigere il match con Alassio e Santoro assistenti, IV° uomo Pairetto mentre al VAR e AVAR rispettivamente troveremo Maresca e Di Vuolo.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Atalanta

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata C., Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé. A disposizione: Jandrei, Marchetti, El Yamiq, Goldaniga, Biraschi, Pajac, Ankersen, Saponara, Jagiello, Favilli, Sanabria, Pandev. Allenatore: Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello A.; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez A., Zapata D. A disposizione: Sportiello, Rossi, Castagne, Arana, Palomino, Ibanez, Kjaer, de Roon, Malinovskiy, Muriel, Barrow. Allenatore: Gasperini

Stadio: Luigi Ferraris