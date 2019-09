Dalle 15 si gioca la terza giornata di campionato con i biancazzurri in cerca di continuità dopo il successo casalingo contro il Podernone

COSENZA – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Cosenza e Pescara, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B. Voglia di muovere la classifica per la squadra di casa che avrà davanti un Delfino che con il successo casalingo dello scorso turno contro il Pordenone ha già dimenticato l’esordio negativo a Salerno. Formazioni ufficiali intorno alle 14.15 di questo match che partirà dalle ore 15 e che sarà diretto da Illuzzi di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi di Bologna e Domenico Palermo di Bari. IV uomo sarà il signor Fabio Natilla di Molfetta. Curiosità: il dischetto pugliese ha diretto l’ultima sfida di Pescara – Cosenza in quell’occasione terminata sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Tutino e Scognamiglio.

Le formazioni ufficiali di Cosenza – Pescara

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Capela, Monaco, Laazar, Sciaudone, Kanoutè, Bruccini, Baez, Pierini, Carretta. Allenatore: Braglia [ufficiali dalle 14.15]

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo, Campagnaro, Scognamiglio, Ciofani, Machin, Palmiero, Memushaj, Di Grazia, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri [ufficiali dalle 14.15]

