Cosenza – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

COSENZA – Domenica 15 settembre alle ore 15 andrà in scena Cosenza – Pescara, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione calabrese che ha raccolto soltanto un punto nei primi due turni. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Pordenone mentre all’esordio è arrivata la sconfitta contro la Salernitana. A dirigere il match sarà il signor Illuzzi di Molfetta.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 15 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI COSENZA – Braglia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Perina in porta, pacchetto difensivo composto da Moreo e Bittante sulle corsie esterne mentre nel mezzo Idda e Capela. A centrocampo Pierini in cabina di regia con Monaco e Bruccini mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Carretta, Kanoutè e Baez.

QUI PESCARA – La compagine adriatica dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare: Fiorillo tra i pali, reparto arretrato formato da Masciangelo e Ciofani sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Di Grazie, Tumminello e Galano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Pescara, valido per la terza giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Cosenza – Pescara

COSENZA (4-3-3): Perina; Moreo, Capela, Idda, Bittante, Monaco, Pierini, Bruccini, Carretta, Kanoutè, Baez. Allenatore: Braglia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Ciofani, Busellato, Palmiero, Memushaj, Di Grazia, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri

STADIO: San Vito – Gigi Marulla