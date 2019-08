Pescara – Pordenone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Pordenone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

PESCARA – Domenica 1 settembre alle ore 18 si giocherà Pescara – Pordenone, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione abruzzese che, nella prima giornata, ha perso rovinosamente in casa della Salernitana. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine friulana che ha stupito tutti rifilando una severa lezione di calcio al Frosinone, 3-0 il risultato finale in favore dei nero-verdi. La gara sarà diretta dal signor Ayroldi della sezione di Molfetta.

La presentazione del match

Domenica 1 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI PESCARA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto difensivo composto da Balzano e Del Grosso sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Brunori, Tumminello e Galano.

QUI PORDENONE – Mister Tesser dovrebbe confermare in blocco l’undici di partenza che ha demolito il Frosinone: 4-3-1-2 per i friulani con Bindi in porta, pacchetto arretrato formato da Semenzato e De Agostini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Barison e Bassoli. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Pobega e Misuraca mezze ali mentre in attacco Chiaretti alle spalle del tandem offensivo composto da Strizzolo e Ciurria.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Pordenone, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Pordenone

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Palmiero, Busellato, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini, Pobega, Burrai, Misuraca, Chiaretti, Strizzolo, Ciurria. Allenatore: Tesser

STADIO: Adriatico