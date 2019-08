Pordenone – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pordenone – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

UDINE – Lunedì 26 agosto alle ore 21 si giocherà Pordenone – Frosinone, match valevole per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che giocheranno per la prima volta nel torneo cadetto al termine di una cavalcata che ha permesso ai friulani di stravincere il Girone B di Serie C. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione ciociara che punta a tornare subito in Serie A con Nesta in panchina.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 26 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PORDENONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Almici e De Agostini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Barison e Camporese. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Gavazzi e Pobega mezze ali mentre davanti Chiaretti alle spalle della coppia d’attacco formata da Candellone e Strizzolo.

QUI FROSINONE – Nesta dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Bardi tra i pali, reparto arretrato formato da Krajnc, Ariaudi e Brighenti. A centrocampo Haas e Maiello in cabina di regia con Paganini ed Eguelfi sulle corsie esterne mentre in attacco Ciano a supporto del tandem offensivo composto da Citro ed uno tra Trotta e Dionisi.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match che chiuderà la prima giornata del campionato di Serie B, Pordenone – Frosinone, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pordenone – Frosinone

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti; Candellone, Strizzolo. Allenatore: Tesser

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Brighenti; Paganini (Zampano), Haas, Maiello (Gori), Eguelfi; Ciano; Trotta (Dionisi), Citro. Allenatore: Nesta

STADIO: Dacia Arena