Brescia-Bologna 3-4, il tabellino: rimonta incredibile degli emiliani

Il tabellino di Brescia-Bologna 3-4 il risultato finale: vittoria incredibile per la squadra emiliana, beffa atroce per le Rondinelle.

BRESCIA – Nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A il Bologna batte il Brescia 4-3 al termine di una partita memorabile. Match a due facce con le Rondinelle che chiudono la prima frazione sul 3-1 grazie alla doppietta di Donnarumma e alla rete di Cistana ma nel secondo tempo, complice il rosso a Dessena, il Bologna ribalta la situazione grazie ai gol di Palacio, Poli e Orsolini. Vittoria di importanza capitale per gli emiliani che salgono a quota 7 in classifica mentre il Brescia resta a 3.

Brescia-Bologna 3-4: il tabellino del match

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (79′ Spalek), Dessena; Romulo (84′ Matri); Ayé, Donnarumma (63′ Zmrhal). Allenatore: Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (54′ Poli), Denswil, Dijks; Medel, Dzemaili (46′ Santander); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (90′ Skov Olsen). Allenatore: De Leo

RETI: 10′ Donnarumma (BR), 19′ Donnarumma (BR), 36′ Bani (BO), 42′ Cistana (BR), 56′ Palacio (BO), 59′ Poli (BO), 80′ Orsolini (BO)

AMMONIZIONI: Bani, Denswil, Santander, Soriano, Medel, Skov Olsen (BO), Dessena (BR)

ESPULSIONI: Dessena (BR)

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Mario Rigamonti