Brescia – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Brescia – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BRESCIA – Domenica 15 settembre alle ore 15:00 si disputerà il match tra Brescia e Bologna valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine neopromossa, che nelle prime due giornate ha raccolto 3 punti, frutto della vittoria esterna contro il Cagliari e della sconfitta a San Siro contro il Milan, dove non ha certamente mal figurato. Dall’altra la squadra di Sinisa Mihajlovic, reduce dalla vittoria allo scadere sulla SPAL e dal pareggio all’esordio sul campo dell’Hellas Verona.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 15 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Corini si presenterà con il consueto 4-3-1-2. In porta spazio a Joronen, che in queste prime due giornate ha compiuto diversi interventi degni di nota. In difesa spazio a Sabelli e Mateju sulle corsie esterne, Cistana e Chancellor centrali, aspettando il rientro di Magnani e Martella. Inamovibile Tonali in cabina di regia, ai suoi lati ci saranno Bisoli e Dessena, quest’ultimo in ballottaggio con Spalek. Sulla trequarti spazio al neoacquisto Romulo, che supporterà il tandem offensivo formato da Matri e Donnarumma, in attesa che Balotelli sconti le ultime due giornate di squalifica. Out anche Torregrossa.

QUI BOLOGNA – Qualche dubbio anche per la squadra di Mihajlovic, che dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa ha dato forfait Danilo, che ne avrà per circa un mese. Al suo posto spazio ad uno tra Bani e Mbaye, che comporranno il pacchetto arretrato assieme a Tomiyasu, impiegato da centrale nel caso in cui giocasse Mbaye, Denswil e Dijks. A centrocampo pronti Medel ed il solito ballottaggio tra Dzemaili e Poli, con il primo leggermente in vantaggio. Sulla trequarti nessun dubbio: ci saranno Orsolini, Soriano e Sansone, mentre in attacco Palacio dovrebbe avere la meglio su Destro.

Dove vederla in TV e Streaming

A trasmettere il match Brescia – Bologna, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, in esclusiva sarà Sky, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV

Le probabili formazioni di Brescia – Bologna

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena/Spalek; Romulo; Matri/Ayé, Donnarumma. Allenatore: Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani/Mbaye, Denswil, Dijks; Dzemaili/Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio/Destro. Allenatore: Mihajlovic

Stadio: Mario Rigamonti, Brescia