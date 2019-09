I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla terza giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi, domenica 15 settembre si gioca la terza giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Genoa – Atalanta over 2,5 (ore 15)

Primo lunch match stagionale è Genoa – Atalanta, che vede il ritorno a Marassi dell’ex Gasperini. I rossoblu hanno iniziato bene la stagione pareggiando all’Olimpico contro la Roma e battendo in casa la Fiorentina; gli orobici, dopo la vittoria in rimonta a Ferrara, sono caduti sotto i colpi del Torino.

Brescia – Bologna 2 (ore 15)

Esordio casalingo per il Brescia, dopo le due trasferte di Cagliari e Milano che hanno fruttato alle Rondinelle tre punti; di fronte il Bologna, orfano nell’occasione di Mihajlovic e a quota 4, frutto del pari a Verona e della vittoria al fotofinish contro la Spal.

Parma – Cagliari under 2,5 (ore 15)

Il Parma, reduce dalla vittoria esterna a Udine che ha fatto seguito alla sconfitta rimediata in casa dalla Juventus nella partita di esordio, riceve il Cagliari, che al Tardini non vince dalla stagione 2010/2011 e che in classifica sono ancora a quota zero.

Spal- Lazio 2 (ore 15)

Quattro lunghezze per Lazio, frutto del pari nel derby e della vittoria nella gara di esordio contro la Sampdoria. I biancocelesti fanno visita alla Spal, che finora ha collezionato due sconfitte.

Roma – Sassuolo 1 (ore 18)

Terza gara tra le mura amiche per la Roma, se consideriamo il derby, e due pareggi finora all’attivo per la squadra di Fonseca; di fronte un Sassuolo che all’Olimpico non ha mai vinto e che in classifica ha tre punti.

Verona – Milan 2 (ore 20.45)

Alle 20.45 si sfidano Milan e Verona, reduci da una vittoria, rispettivamente, contro Lecce e Brescia. Nella gara di esordio gli scaligeri avevano pareggiato contro il Bologna mentre i rossoneri avevano perso a Udine.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 settembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 291 euro