Serie B, Pordenone – Spezia: le formazioni ufficiali

Pordenone – Spezia, le formazioni ufficiali

UDINE – Tutto pronto alla Dacia Arena per l’anticipo della terza giornata di Serie B tra Pordenone e Spezia delle ore 21. I friulani vengono da una vittoria in casa e da una sconfitta fuori casa ed oggi tenteranno la conquista dei tre punti in casa. I liguri vengono da una sconfitta subita in casa e da una vittoria conquistata in trasferta e questa sera tenteranno di fare risultato.

Ecco le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Robilotta della sezione di Sala Consilina, coadiuvato da Di Gioia e Macaddino. Il quarto ufficiale di gara sarà Aureliano.

Le formazioni ufficiali di Pordenone e Spezia

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti; Monachello, Candellone. A disposizione: Jurczak, Stefani, Vogliacco, Semenzato, Zanon, Bassoli, Pasa, Mazzocco, Zammarini, Strizzolo, Ciurria. Allenatore: Tesser.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Maggiore, Mora, M. Ricci; F. Ricci, Galabinov, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Desjardins, Ramos, Marchizza, Ferrer, Erlic, Burgzorg, Bartolomei, Buffonge, Gudjohnsen, Ragusa. Allenatore: Italiano

STADIO: Dacia Arena

