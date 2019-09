Monza – Pro Vercelli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Monza – Pro Vercelli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone A, calcio d’inizio alle ore 20,45 sabato 14 settembre 2019

MONZA – Sabato sera 14 settembre 2019 alle ore 20,45 andrà in scena Monza – Pro Vercelli, incontro valido per l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie C girone A. Da una parte c’è la compagine brianzola che non paga delle tre vittorie ottenute e del primato in classifica, cercherà l’allungo direttamente nello stadio amico. Discorso differente per la formazione piemontese che ha raccolto 6 punti in tre partite vincendo solo nelle gare casalinghe e cercherà, oltre ad un risultato positivo, di bloccare la capolista. A dirigere la gara del Brianteo sarà il signor Rutella della sezione di Enna.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato sera 14 settembre 2019 alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MONZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Lamanna tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lepore e Sampirisi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bellusci e Scaglia. A centrocampo Fossati in cabina di regia con D’Errico e Armellino mezze ali mentre davanti Chiricò alle spalle del tandem offensivo composto da Brighenti e Finotto.

QUI PRO VERCELLI – La formazione piemontese dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Moschin tra i pali, reparto arretrato formato da Franchino e Quagliata sulle corsie laterali mentre nel mezzo Auriletto e Masi. A centrocampo Schiavon in cabina di regia con Graziano e Mal mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Azzi, Comi e Varas.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monza – Pro Vercelli, valido per l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie C girone A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Monza – Pro Vercelli

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Fossati, D’Errico, Armellino; Chiricò; Brighenti, Finotto. Allenatore: Brocchi

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Auriletto, Masi, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Azzi, Comi, Varas. Allenatore: Gilardino

STADIO: Brianteo