Martedì 17 settembre torna la Champions League con la prima delle due giornate. Protagoniste tra le italiane oggi saranno l’Inter e il Napoli con match che saranno supportati dalla nostra webcronaca dalle 18.55 fino alle 22.45 circa. Spicca anche Borussia Dortmund – Barcellona, anch’esso inserito nella nostra programmazione dei live. Impegni anche per le squadre under 19 con la fase a gironi della UEFA Youth League. Si gioca anche nella Liga2 spagnola con 4 match in programma. Prima di vedere il quadro con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere chi ha già giocato. Partiamo dalla Superliga argentina con l’1-1 tra Aldosivi e Patronato menrte successo di misura per 1-0 del Velez Sarsfiel contro l’Atletico Tucuman. In Ecuador invece il Tecnico U. passa 2-1 in casa della squadra El Nacional.

