I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati integralmente alla prima giornata della fase a girone di Champions League 2019-2020

Martedì 17 settembre prende il via la fase a gironi della Champions League, che quest’anno vede impegnate ben quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Roma e Atalanta. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Inter – Slavia Praga 1 (ore 18.55)

L’Inter di Conte è reduce dalla vittoria di misura contro l’Udinese ed è in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno. Lo Slavia Praga proviene dal 3-0 contro lo Slovacko. Del gruppo F fanno parte anche Dortmund e Barcellona.

Ajax – Lilla 1 (ore 21)

L’Ajax proviene dalla vittoria per 4-1 sull’Heerenveen e dopo cinque partite è in testa alla classifica del massimo campionato olandese con tredici punti, a pari merito con il PSV. Anche il Lilla ha vinto conto l’Angers ed ora, dopo cinque gare, è a quota nove. Del gruppo H fanno parte anche Chelsea e Valencia.

Benfica – Lipsia over 2,5 (ore 21)

Il Benfica proviene dalla vittoria per 2-0 contro il Gil Vicente e dopo cinque partite è secondo nella classifica del massimo campionato portoghese con dodici punti, a meno uno dal Famalicao. Il Lipsia è reduce dal pareggio casalingo contro il Bayern Monaco e, dopo quattro turni, è in testa alla Bundesliga con dieci punti, a +1 da Dortmund e Friburgo. Del gruppo G fanno parte anche Lione e Zenit.

Chelsea – Valencia 1 (ore 21)

Il Chelsea proviene dalla vittoria per 2-5 ottenuta in trasferta sul campo del Wolverhampton e dopo cinque partite ha otto punti in Premier League. Il Valencia ha invece perso con lo stesso risultato in casa del Barcellona e, dopo quattro turni, è a quota sette nella Liga spagnola. Del gruppo H fanno parte Ajax e Lilla.

Dortmund – Barcellona over 2,5 (ore 21)

Il Dortmund proviene dalla vittoria casalinga per 4-0 contro il Bayer Leverkusen e dopo quattro partite ha nove punti punti in Bundesliga, uno meno del Lipsia che guida la classifica. Il Barcellona ha vinto 5-2 in casa contro il Valencia e , dopo quattro turni, è a quota sette nella Liga spagnola, staccato di tre lunghezze dalla capofila Siviglia. Del gruppo F fanno parte anche Inter e Slavia Praga.

Napoli – Liverpool 2 (2,25)

Dopo il capitombolo contro la Juventus, la squadra di Ancelotti è tornata alla vittoria battendo la Sampdoria grazie alla doppietta di Dries Mertens e ora in classifica ha sei punti. In Premier League i Reds si sono imposti 3-1 contro il Newcastle e in classifica, dopo cinque partite, sono in testa a punteggio pieno. a +5 dal Manchester City. Del gruppo E fanno parte anche Salisburgo e Genk.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 settembre 2019

Inter – Slavia Praga 1 (1,35)

Ajax – Lilla 1 (1,50)

Benfica – Lipsia over 2,5 (1,80)

Chelsea – Valencia 1 (1,87)

Dortmund – Barcellona over 2,5 (1,55)

Napoli – Liverpool 2 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 238 euro