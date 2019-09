Borussia Dortmund – Barcellona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Borussia Dortmund – Barcellona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo F di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

DORTMUND – Martedì 17 settembre alle ore 21 si giocherà Borussia Dortmund – Barcellona, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo F di Champions League. Da una parte c’è la formazione tedesca che è reduce dalla grande vittoria casalinga contro il Bayer Leverkusen ed in classifica occupa la seconda posizione con un solo punto di distacco nei confronti del Lipsia. Dall’altra parte, invece, ci sono i catalani che vengono dal successo casalingo contro il Valencia ed in classifica occupano la quarta posizione con due punti di ritardo nei confronti dell’Atletico Madrid.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 17 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

La presentazione del match

QUI BORUSSIA DORTMUND – Idee chiare per Favre che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Burki tra i pali, pacchetto difensivo composto da Hakimi e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Akanjii e Hummels. A centrocampo Witsel e Delaney a comporre la diga mentre davanti il terzetto composto da Sancho, Reus e Brandt alle spalle di Alcacer.

QUI BARCELLONA – Valverde, che dovrà fare ancora a meno di Messi, dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto arretrato formato da Semedo e Jordi Alba sulle fasce laterali mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Arthur e De Jong mezze ali mentre davanti spazio al trio composto da Griezmann, Suarez e Perez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Dortmund – Barcellona, valevole per la prima giornata del Gruppo F di Champions League, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Barcellona

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Alcacer. Allenatore: Favre

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Sergio Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Perez. Allenatore: Valverde

STADIO: Signal Iduna Park