Borussia Dortmund – Barcellona: le formazioni ufficiali

In Germania va in scena uno degli incontri più interessanti della coppa dalle grandi orecchie. Si affrontano le due future avversarie dell’Inter, impegnata invece contro lo Slavia Praga. Al Signal Iduna Park di Dortmund il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Novità del match l’esordio in Champions League di Ansi Fati, giovane 16enne del Barcellona, Messi in panchina.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund – Barcellona

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Hazard, Alcacer. A disposizione: Hupe, Zagadou, Dahoud, Gotze, Brandt, Weigl, Larsen. Allenatore: Favre

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Sergio Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Fati. A disposizione: Neto, Rakitic, Todibo, Messi, Sergi Roberto, Vidal, Perez. Allenatore: Valverde

STADIO: Signal Iduna Park

