Campagna “Con te ripartiremo”, Lega B con l’Andrea Bocelli Foundation

Balata: “ Intervenire per la ricostruzione di un luogo storico e di grande cultura come l’Accademia musicale di Camerino, dopo un evento doloroso come il terremoto che ha colpito il cuore dell’Italia, ci è sembrato non solo opportuno ma anche doveroso“

MILANO – La Lega B supporta la campagna 45580 “Con te ripartiremo” dell’Andrea Bocelli Foundation dedicata al nuovo progetto di ricostruzione post-sisma Centro Italia 2016 Il Presidente della Lega B Mauro Balata insieme ai club associati ha deciso infatti che nella prossima giornata di campionato tutti gli stadi accoglieranno la promozione della campagna con numerazione solidale 45580 “Con te ripartiremo”.

“Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa, già introdotta con merito dal Pisa nella scorsa giornata, – ha dichiarato il numero uno della Lega B, Mauro Balata – perché siamo il campionato dei territori sempre vicino alla gente. Intervenire dunque per la ricostruzione di un luogo storico e di grande cultura come l’Accademia musicale di Camerino, dopo un evento doloroso come il terremoto che ha colpito il cuore dell’Italia, ci è sembrato non solo opportuno ma anche doveroso. Ringrazio la Andrea Bocelli Foundation e, in primis, il Maestro, per quanto sta facendo e per aver pensato alla Serie B come veicolo di sensibilizzazione”.

La campagna “Con Te, ripartiremo” dedicata al Progetto Camerino è stata attivata lo scorso 9 settembre e sarà attiva fino al giorno 22: componendo il numero 45580, si potranno donare 2 euro (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) oppure 5 e 10 euro (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali).

L’iniziativa sarà corredata e promossa da appelli con striscioni, magliette e messaggi di call to action per invitare gli appassionati della Serie B per contribuire all’iniziativa di ricostruzione dell’Accademia della Musica di Camerino che mira a restituire una struttura funzionale, sicura e sostenibile a beneficio di oltre 160 studenti che dopo il terremoto sono stati costretti a fare lezioni in un container. Tutte le squadre sosterranno così la Andrea Bocelli Foundation.

Continua dunque l’impegno della seconda divisione calcistica nazionale dedicato alle dinamiche sociali: dopo le iniziative per Cosenza, Genova e per i bambini ricoverati nei tre principali ospedali pediatrici italiani, tra le altre, nasce oggi una nuova partnership che ha come scopo quello di supportare la Fondazione del celebre maestro Andrea Bocelli. Fondazione che, dopo la ricostruzione della scuola secondaria ad indirizzo musicale di Sarnano (MC), dopo la scuola primaria e dell’infanzia di Muccia (MC), entrambe realizzate in tempi record (150 giorni) e grazie alle precedenti campagne con numerazione solidale, ha concentrato infatti le proprie forze su Camerino, suggestivo borgo marchigiano tra i più colpiti dal terremoto del 2016, per costruire la nuova Accademia di Musica.