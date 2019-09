Atalanta-Fiorentina 2-2, il tabellino: rimonta degli orobici nel finale

Il tabellino di Atalanta-Fiorentina 2-2 il risultato finale: reti di Ribery e Chiesa per i Viola mentre per gli orobici a segno Ilicic e Castagne.

PARMA – Nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A Atalanta e Fiorentina danno spettacolo pareggiando 2-2. Match emozionante con la squadra Viola che scappa con Chiesa e Ribery ma, nel finale di partita, gli orobici costruiscono la rimonta grazie a Ilicic e Castagne con il belga che segna il gol del pari dell’ultimo secondo. Con questo pareggio, dunque, la squadra di Gasperini sale a quota 7 in classifica mentre la Fiorentina conquista il secondo pareggio di fila ma resta in ultima posizione con 2 punti.

Atalanta-Fiorentina 2-2: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Palomino, Masiello (57′ Ilicic); Gosens, De Roon, Malinowskwi, Castagne; Pasalic, Muriel (57′ Gomez); Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Kjaer, Gomez, Freuler, Arana, Hateboer, Ibanez, Ilicic, Barrow. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert (86′ Venuti); Ribery (68′ Boateng), Chiesa (77′ Vlahovic). A disposizione: Terracciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzic. Allenatore: Montella

RETI: 24′ Chiesa (F), 66′ Ribery (F), 84′ Ilicic (A), 95′ Castagne (A)

AMMONIZIONI: Pezzella, Lirola, Milenkovic, Boateng, Dragowski (F), Pasalic, De Roon (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Ennio Tardini