Primi quattro anticipi della stagione con Napoli e Milan in campo, spica City-Tottenham in Premier League. Pareggio tra Tigre e Ind. Rivadavia in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di sabato 23 agosto. Per la 6° giornata di campionato pareggiano 1-1 Tigre e Ind. Rivadavia: succede tutto nel secondo tempo con il vantaggio ospite a cura di Amarfil al 26′ e pareggio nel recupero di Martinez su rigore. In Bolivia successo casalingo per 2-1 del Tomayapo sull’Academia del Balompie mentre in Cile pareggiano 2-2 Limache e O’Higging e in Colombia 2-1 del Llaneros sul Pasto.
In Costa Rica poker casalingo dello Zeledon sul Guadalupe e in Ecuador stesso punteggio tra Libertad e Aucas. In Uruguay colpo esterno della Juventud sul Wanderers 1-0 mentre in Venezuela il Portuguesa liquida a domicilio 3-1 l’Anzoategui. Passiamo alla Canadian Premier League con il poker interno dell’HFX Wanderers sul Valour e il succeso del Forge in casa del Vancouver per 1-0.
Passiamo al Messico dove in Liga MX troviamo le vittorie casalinghe del Juarez sul Santos Laguna 2-1 e del Queretaro sull’Atletico San Luis per 3-2; pareggio per 3-3 tra Tijuana e Guadalajara. Nella Liga de Expansion MX tris a domicilio del Tepatitlan de Morelos sul Dorados quindi due segni X ovvero 3-3 tra Venados e Atletico La Paz e 1-1 tra Leoner Negros e Tapatio. Per il Campionato Primavera 1 il Bologna ha superato in casa 2-0 il Lecce con rete di Toroc al 40′ di gioco e raddoppio di Ferrari al 35′ della ripresa.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. Partiamo della Premier League che apre alle 13:30 con l’atteso big match tra Manchester City e Tottenham. In Italia al via la Serie A con quattro anticipi ovvero alle ore 18:30 Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli mentre alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna. Si giocano anche quattro gare in Serie B e dieci tra Girone A e B in Lega Pro. Tra i top campionati europei segnaliamo anche nella Liga da una parte Atletico Madrid-Elche alle ore 19:30 e dell’altra Levante-Barcellona alle 21:30.
AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP - PLAY OFF
Uganda - Senegal 16:00
Sudan - Algeria 19:00
ALBANIA ABISSNET SUPERIORE
Bylis - Tirana 17:00
AF Elbasani - Flamurtari 20:00
ALGERIA LIGUE 1
Khenchela - Setif 18:00
Paradou - Chlef 18:00
JS Kabylie - USM Alger Posticipata
MC Alger - Belouizdad Posticipata
ARABIA SAUDITA SUPERCOPPA
Al Nassr FC - Al Ahli SC 0-0 (*)
ARGENTINA TORNEO BETANO - CLAUSURA
Tigre - Ind. Rivadavia 1-1 (Finale)
San Lorenzo - Instituto 19:30
Rosario - Newells Old Boys 22:30
ARMENIA PREMIER LEAGUE
BKMA - FC Gandzasar 18:00
AUSTRALIA AUSTRALIA CUP
Sydney FC - Auckland FCQualificato 1-2 (Dopo Rigori)
AUSTRIA BUNDESLIGA
BW Linz - Ried 17:00
Salzburg - LASK 17:00
Sturm Graz - Tirol Posticipata
AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE
Kapaz - Karvan 17:00
BELGIO JUPILER LEAGUE
Club Brugge - Westerlo Posticipata
Genk - Charleroi Posticipata
St. Liege - Cercle Brugge 18:15
Waregem - St. Truiden 20:45
BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA
Osipovichi - Niva Dolbizno 0-7 (Finale)
Baranovici - BumProm Gomel 1-1 (*)
Gomel 2 - Din. Minsk 2 0-0 (*)
Lida - Orsha 15:00
Uni X Labs - BATE 2 16:00
Volna Pinsk - Belshina 16:45
BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA
Smorgon - Dynamo Brest 1-0 (*)
Molodechno - FC Minsk 16:00
Arsenal Dzerzhinsk - Zhodino 18:00
BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL
Tomayapo - Academia del Balompie 2-1 (Finale)
The Strongest - GV San Jose 17:00
SA Bulo Bulo - Aurora 21:00
BRASILE SERIE A BETANO
Bragantino - Fluminense 21:00
Cruzeiro - Internacional 23:30
BULGARIA PARVA LIGA
Botev Plovdiv - Levski Posticipata
Montana - Septemvri Sofia 18:00
Cherno More - Lok. Plovdiv 20:15
CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE
HFX Wanderers - Valour 4-1 (Finale)
Vancouver FC - Forge 0-1 (Finale)
CILE LIGA DE PRIMERA
Limache2 - O'Higgins 2-2 (Finale)
Cobresal - U. Calera 21:00
A. Italiano - Coquimbo 23:30
CINA SUPER LEAGUE
Qingdao Hainiu - Shanghai Shenhua 0-0 (*)
Yunnan Yukun - Chengdu Rongcheng 1-1 (*)
COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA
Llaneros - Pasto 2-1 (Finale)
Ind. Medellin - La Equidad 21:00
Envigado - Pereira 23:10
COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Zeledon - Guadalupe 4-0 (Finale)
CROAZIA HNL
Slaven Belupo - Lok. Zagreb 18:45
Din. Zagabria - Istra 1961 21:00
DANIMARCA 1ST DIVISION
Lyngby - Horsens 0-0 (*)
B.93 - Kolding 0-0 (*)
Hillerod - Koge 3-0 (*)
Middelfart - Aarhus Fremad 1-1 (*)
DANIMARCA SUPERLIGA
FC Copenhagen - Odense 18:00
ECUADOR LIGA PRO
Libertad - Aucas 3-2 (Finale)
Macara - Mushuc Runa 21:00
Manta - Dep. Cuenca 23:30
ESTONIA MEISTRILIIGA
Tammeka - Paide 16:00
Narva - Tallinna Kalev 17:30
FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA
Ilves - Inter Turku 1-0 (*)
FRANCIA LIGUE 1
Marsiglia - Paris FC 17:00
Nizza - Auxerre 19:00
Lione - Metz 21:05
FRANCIA LIGUE 2
Guingamp - Red Star 0-1 (*)
Troyes - Montpellier 1-0 (*)
Boulogne - St. Etienne 20:00
GERMANIA 2. BUNDESLIGA
Hannover - Magdeburg 2-1 (*)
Karlsruher - Braunschweig 2-0 (*)
Paderborn - Dusseldorf 0-2 (*)
Schalke - Bochum 20:30
GERMANIA BUNDESLIGA
Francoforte - Brema 15:30
Friburgo - Augusta 15:30
Heidenheim - Wolfsburg 15:30
Leverkusen - Hoffenheim 15:30
Union Berlino - Stoccarda 15:30
St. Pauli - Dortmund 18:30
GIAPPONE J1 LEAGUE
Avispa Fukuoka - Shimizu 0-0 (Finale)
Albirex Niigata - Kashima 1-2 (Finale)
C-Osaka - Kobe 1-1 (Finale)
G-Osaka - Yokohama FC 3-2 (Finale)
Nagoya - Kawasaki 3-4 (Finale)
Okayama - Shonan 1-0 (Finale)
Verdy - Hiroshima 0-3 (Finale)
Yokohama M. - Machida 0-0 (Finale)
GRECIA SUPER LEAGUE
Aris - Volos 19:00
Olympiakos - Asteras T. 19:00
Panetolikos - Atromitos 21:00
GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA
Antigua - Deportivo Mixco 2-1 (Finale)
HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA
Victoria - Motagua 0-1 (Finale)
INGHILTERRA CHAMPIONSHIP
Charlton - Leicester 0-1 (*)
Hull - Blackburn 0-3 (*)
Swansea - Watford 0-1 (*)
Birmingham - Oxford Utd 16:00
Coventry - QPR 16:00
Norwich - Middlesbrough 16:00
Preston - Ipswich 16:00
Sheffield Utd - Millwall 16:00
Southampton - Stoke 16:00
West Brom - Portsmouth 16:00
Wrexham - Sheffield Wed 16:00
INGHILTERRA PREMIER LEAGUE
Manchester City - Tottenham 0-2 (*)
Bournemouth - Wolves 16:00
Brentford - Aston Villa 16:00
Burnley - Sunderland 16:00
Arsenal - Leeds 18:30
ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE
07 Vestur Sorvagur - TB Tvoroyri 18:00
ISRAELE LIGAT HA'AL
H. Petah Tikva - M. Tel Aviv Posticipata
H. Tel Aviv - Kiryat Shmona 19:15
Hapoel Jerusalem - Ashdod 19:15
Ironi Tiberias - H. Haifa 19:30
M. Haifa - Maccabi Bnei Raina 19:30
ITALIA PRIMAVERA 1
Bologna U20 - Lecce U20 2-0 (Finale)
Torino U20 - Napoli U20 3-0 (Finale)
Cremonese U20 - Parma U20 16:30
Genoa U20 - Fiorentina U20 16:30
ITALIA SERIE A
Genoa - Lecce 18:30
Sassuolo - Napoli 18:30
Milan - Cremonese 20:45
Roma - Bologna 20:45
ITALIA SERIE A CUP WOMEN
Fiorentina D - Como D 18:30
Lazio D - Napoli D 20:30
ITALIA SERIE B
Empoli - Padova 19:00
Entella - Juve Stabia 19:00
Monza - Mantova 21:00
Palermo - Reggiana 21:00
ITALIA SERIE C - GIRONE A
Alcione Milano - Triestina 18:00
Giana Erminio - Trento 18:00
AlbinoLeffe - Dolomiti Bellunesi 21:00
Brescia - Arzignano 21:00
Lecco - Ospitaletto 21:00
ITALIA SERIE C - GIRONE B
Torres - Pontedera 17:30
Ascoli - Pianese 18:00
Carpi - Juventus U23 18:00
Ravenna - Campobasso 21:00
Rimini - Gubbio 21:00
KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE
Tobol - Turan 15:00
Yelimay Semey - Kyzylzhar 15:00
Kaisar - Atyrau 16:00
Zhenis - FC Astana 16:00
LETTONIA VIRSLIGA
Jelgava - Tukums 2000 1-1 (*)
BFC Daugavpils - Metta 16:00
MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Tepatitlan de Morelos - Dorados 3-0 (Finale)
Venados - Atletico La Paz 3-3 (Finale)
Leones Negros - Tapatio 1-1 (Finale)
MESSICO LIGA MX - APERTURA
Juarez - Santos Laguna 2-1 (Finale)
Queretaro - Atl. San Luis 3-2 (Finale)
Tijuana - Guadalajara 3-3 (Finale)
NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA
Sport Sebaco - Diriangen 23:00
NORVEGIA ELITESERIEN
Rosenborg - Sandefjord Posticipata
OLANDA EREDIVISIE
G.A. Eagles - Sparta Rotterdam 16:30
PSV - Groningen 18:45
Telstar - FC Volendam 21:00
PARAGUAY COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
2 de Mayo - Ameliano 21:00
Sp. Luqueno - Recoleta 23:30
PERU LIGA 1 - CLAUSURA
Sporting Cristal - Cajamarca 18:00
Los Chankas - Sport Boys 20:15
Comerciantes Unidos - Alianza Huanuco 22:30
POLONIA EKSTRAKLASA
Korona - Motor Lublin 17:30
Rakow - Lech Posticipata
Gornik Zabrze - Katowice 20:15
PORTOGALLO LIGA PORTUGAL
Moreirense - Guimaraes 17:00
Nacional - Sporting 19:00
Arouca - Rio Ave 21:30
Benfica - Tondela 21:30
REPUBBLICA CECA 1. LIGA
Plzen - Karvina 17:00
Teplice - Jablonec 17:00
Zlin - Liberec 17:00
Slavia Praga - Pardubice 20:00
ROMANIA SUPERLIGA
Botosani - Csikszereda M. Ciuc 17:45
U. Cluj - Din. Bucuresti 20:30
RUSSIA PREMIER LEAGUE
Kazan - Sp. Mosca 0-2 (*)
Zenit - Dynamo Makhachkala 15:15
Lok. Mosca - FK Rostov 17:30
Din. Mosca - Pari NN 19:45
SCOZIA PREMIERSHIP
Celtic - Livingston 16:00
Dundee Utd - Aberdeen Posticipata
Hearts - Motherwell 16:00
Kilmarnock - Dundee FC 16:00
Falkirk - Hibernian Posticipata
SERBIA SUPER LIGA
Stella Rossa - Cukaricki Posticipata
OFK Belgrado - Mladost 19:00
Vojvodina - TSC 21:00
SLOVACCHIA NIKE LIGA
Kosice - Ruzomberok 18:00
Skalica - Presov 18:00
Dun. Streda - Trencin 20:30
SLOVENIA PRVA LIGA
Koper - Mura 17:30
Maribor - Radomlje 20:15
SPAGNA LALIGA
Maiorca - Celta Vigo 17:00
Atl. Madrid - Elche 19:30
Levante - Barcellona 21:30
SPAGNA LALIGA2
Mirandes - Huesca 17:00
Ceuta - Gijon 19:00
Saragozza - Andorra 21:30
SUD COREA K LEAGUE 1
Daegu - Jeju SK 2-2 (Finale)
Gimcheon Sangmu - Suwon FC 3-2 (Finale)
Gwangju - Gangwon 0-1 (Finale)
SVEZIA SUPERETTAN
Orgryte - Brage 15:00
SVIZZERA SUPER LEAGUE
Zurigo - Thun 18:00
TURCHIA SUPER LIG
Fenerbahce - Kocaelispor 20:30
Gaziantep - Genclerbirligi 20:30
UCRAINA COPPA DI UCRAINA
Iron - SC PoltavaQualificato 1-5 (Finale)
Olympia SavyntsiQualificato - FC Vilkhivtsi 2-1 (Dopo Rigori)
Ahrotekh TyshkivkaQualificato - Epitsentr 2-1 (Dopo Rigori)
Ch. OdesaQualificato - Zorya 2-1 (Finale)
Denhoff DenykhivkaQualificato - Prykarpattya 3-2 (Dopo Rigori)
Fazenda - SK MetalurhQualificato 0-1 (Finale)
Hirnyk-Sport - Trostyanets 0-0 (*)
Korosten - Veres-Rivne 0-4 (*)
Lozova - Bukovyna 0-3 (*)
Probiy Horodenka - LNZ Cherkasy 0-1 (*)
Skala 1911 - Podillya Khmelnytskyi 0-0 (*)
Livyi Bereg - Kudrivka 17:00
UNGHERIA NB I.
Zalaegerszeg - Ujpest 17:45
Nyiregyhaza - DVTK 20:15
URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Wanderers - Juventud 0-1 (Finale)
Defensor Sp. - Plaza Colonia 20:30
Nacional - Boston River 23:00
UZBEKISTAN SUPER LEAGUE
Termez Surkhon - Nasaf Qarshi 15:30
OKMK - Xorazm Urganch 16:30
VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA
Portuguesa - Anzoategui FC 3-1 (Finale)
Zamora - Monagas 23:00
VIETNAM V.LEAGUE 1
Da Nang - Hong Linh Ha Tinh 0-0 (*)
Hai Phong - PVF-CAND 0-1 (*)
Phu Dong Ninh Binh - Thanh Hoa 4-1 (*)
Song Lam Nghe An - Nam Dinh 1-1 (*)
Hanoi FC - Gia Lai 0-0 (*)