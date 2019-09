Unica novità per Inzaghi la presenza dal primo minuto di Correa preferito a Caicedo. In difesa spazio per Luiz Felipe. Fischio d’inizio alle 20.45

ROMA – Tutto pronto per il posticipo di questa sera tra Lazio e Parma. Tradizione favorevole ai biancocelesti che hanno perso una sola volta negli ultimi 13 precedenti con 16 gol all’attivo contro solo quattro subite. Curiosità nella stagione 1992-1993 il match con il maggior numero di reti, ben 7, con risultato finale che fu di 5-2 per i laziale con una tripletta di Signori e due doppiette per Fuser e Osio. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Rosario Abisso che sarà coadiuvato da Villa e Gori con Minelli quarto uomo. Al VAR-AVAR Massa e Liberti. In casa laziale poche le novità rispetto alla formazione prevista alla vigilia. Sarà Correa e non Caicedo a comporre il tandem offensivo con Immobile. In difesa spazio a Luiz Felipe a far reparto con Acerbi e Radu. Dall’altra parte D’Aversa preferisce Pezzella a Gagliolo mentre a centrocampo da fiducia a Brugman che farà reparto con Hernani e Barillà. In avanti confermato il tridente con Kulusevski, Inglese e Gervinho. Il match sarà possibile seguirlo LIVE a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Lazio – Parma

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vavro, Proto, Patric, Bastos, Jony, Berisha, Parolo, Lazzari, Cataldi, Caicedo, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Laurini, Scozzarella, Gagliolo, Sprocati. Allenatore: D’Aversa