Lazio – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Domenica 22 settembre alle ore 20.45 andrà in scena Lazio – Parma, incontro valido per il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che non sta vivendo un grandissimo periodo di forma come dimostrano le due sconfitte esterne maturate contro SPAL e Cluj. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che vengono dal k.o. casalingo contro il Cagliari, una sola vittoria per la squadra di D’Aversa in questo inizio di campionato.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 22 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Parolo in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Lazzari. In attacco Caicedo favorito su Correa per affiancare Immobile.

QUI PARMA – I ducali dovrebbero scendere in campo classico 4-3-3 con Sepe tra i pali, pacchetto difensivo composto da Darmian e Gagliolo sulle corsie laterali mentre nel mezzo Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Brugman e Barillà mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Kulusevski, Inglese e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Parma, valevole per il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Lazio – Parma

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Olimpico