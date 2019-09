Cluj – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cluj – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo E di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

CLUJ – Giovedì 19 settembre alle ore 18.55 si giocherà Cluj – Lazio, match valido per la prima giornata del Gruppo E di Europa League. Da una parte ci sono i padroni di casa che in campionato sono reduci dalla schiacciante vittoria casalinga contro il Volontari ed in classifica occupano la prima posizione con 20 punti dopo nove turni. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine capitolina che viene dalla sconfitta in rimonta patita contro la SPAL ed in classifica occupa il decimo posto con 4 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 19 settembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CLUJ – La squadra rumena dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Arlauskis in porta, pacchetto difensivo composto da Susic e Camora sulle corsie esterne mentre nel mezzo Burca e Muresan. A centrocampo Bordeianu in cabina di regia con Luis Aurelio e Dokovic mezze ali mentre in avanti tridente composto da Deac, Rondon e Omrani.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Vavro, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Berisha e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cluj – Lazio, valevole per la prima giornata del Gruppo E di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Cluj – Lazio

CLUJ (4-3-3): Arlauskis, Susic, Burca, Mureşan, Camora; Luís Aurélio, Bordeianu, Đoković; Deac, Rondon, Omrani. Allenatore: Petrescu

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Berisha, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Cluj Arena