Entella-Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Entella-Juve Stabia di Sabato 23 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

CHIAVARI – Dopo quattro anni di attesa, la Serie B torna a illuminare lo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari. Sabato 23 agosto, alle ore 19:00, la Virtus Entella inaugura il campionato cadetto 2025-2026 ospitando la Juve Stabia in una sfida che promette emozioni e intensità. Virtus Entella-Juve Stabia sarà il primo atto di un campionato che si preannuncia incerto e spettacolare. A Chiavari, il sipario è pronto ad alzarsi: la Serie B è tornata. A dirigere la gara sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte di Chieti mentre il IV ufficiale sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Al VAR ci sarà Marco Serra di Torino, affiancato all’AVAR da Matteo Gualtieri di Asti.

I convocati della Juve Stabia

Portieri: Confente, Signorini, Boer

Difensori: Reale, Ruggero, Bellich, Varnier, Baldi, Stabile, Carissoni, D’Amore, Mannini.

Centrocampisti: Buglio, Pierobon, Leone, Cacciamani, Mosti.

Attaccanti: Burnete, Piscopo, De Pieri, Candellone.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – I biancocelesti di Andrea Chiappella, neopromossi dopo una cavalcata trionfale in Lega Pro, si presentano con entusiasmo e una solida identità tattica. La squadra ligure non perde da settembre scorso e ha mostrato grande compattezza anche in Coppa Italia, dove ha superato la Ternana e ha ceduto solo ai rigori contro il Cagliari, lasciando ottime impressioni. L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma l’ambizione non manca. Chiappella punta sulla continuità e sulla forza del gruppo, con una difesa granitica e un centrocampo capace di dettare i ritmi. Il pubblico di Chiavari, pronto a riabbracciare la cadetteria, sarà il dodicesimo uomo in campo.

La Virtus Entella, guidata da Andrea Chiappella, si affida al collaudato 3-5-2, marchio di fabbrica della promozione dalla Lega Pro. In porta c’è Colombi, esperto e affidabile, protetto da una linea difensiva composta da Parodi, Tiritiello e Marconi, che garantisce fisicità e senso della posizione. Sulle fasce, Boccadamo e Di Mario offrono corsa e ampiezza, mentre il centrocampo è il cuore pulsante della squadra: Karic e Franzoni portano dinamismo, Benali esperienza e visione. In attacco, il tandem Guiu–F. Russo promette movimenti intelligenti e capacità di finalizzazione, con Guiu pronto a sfruttare ogni spazio e Russo abile nel dialogo tra le linee.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La Juve Stabia di Ignazio Abate, al debutto assoluto in Serie B da allenatore, arriva in Liguria con qualche incognita. Le Vespe sono ancora un cantiere aperto: tra infortuni (Pierobon, Buglio, Battistella) e un mercato che non ha ancora sostituito il bomber Adorante, passato al Venezia, la formazione campana cerca certezze e una nuova identità.

Si presenta con un più flessibile 4-3-2-1, scelto da Ignazio Abate per dare equilibrio a una squadra ancora in fase di costruzione. Tra i pali c’è Confente, mentre la difesa a quattro vede Ruggero e D’Amore sulle corsie, con Vernier e Bellich centrali. A centrocampo, Buglio, Leone e Mannini formano un trio che alterna interdizione e inserimenti. Sulla trequarti, Piscopo e De Pieri hanno il compito di accendere la manovra e supportare l’unica punta Candellone

Probabili formazioni di Virtus Entella-Juve Stabia

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Boccadamo, Karic, Benali, Franzoni, Di Mario; Guiu, F. Russo. Allenatore: Andrea Chiappella.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Confente; Ruggero, Vernier, Bellich, D’Amore; Buglio, Leone, Mannini; Piscopo, De Pieri; Candellone. Allenatore: Ignazio Abate.

