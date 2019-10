Champions League, Real Madrid – Club Brugge 2-2: il tabellino

MADRID – Ancora un risultato negativo per il Real Madrid in Champions League: dopo il pesantissimo ko all’esordio con il PSG, per la squadra di Zidane il deludente pareggio contro il Club Brugge.

I gol nel primo tempo per i belgi allenati da Philippe Clement da parte di Bonaventure Dennis con una doppietta al 9′ minuto e al 39′ minuto. Nella ripresa Sergio Ramos ha riacceso le speranze degli spagnoli al 10′ minuto e poi il brasiliano Casemiro ha fissato il pareggio al 40′ minuto, di testa, su assist di Kroos. Gli ospiti hanno giocato in 10 uomini dal 38′ del secondo tempo per l’espulsione di Vormer (doppia ammonizione). A fine partita fischi dagli spalti per il Real Madrid che dopo due partite ha collezionato un solo punto.

Real Madrid – Club Brugge 2-2: il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Courtois (46′ Areola); Carvajal, Varane, Ramos, Nacho (46′ Marcelo); Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez (66′ Vinicius), Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Vanaken, Vormer, Rits; Diatta, Dennis (70′ Openda) (87′ Cools), Tau (92′ Schrjivers). Allenatore: Clement

STADIO: Santiago Bernabeu

Reti: 9′ e 39′ Bonaventure Dennis, 55′ Sergio Ramos, 85′ Casemiro

Ammonizioni: Mignolet, Openda (CB) – Hazard (RM)

Espulsioni: Vormer (CB) per doppia ammonizione

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.