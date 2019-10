Juventus-Bayer Leverkusen 3-0, il tabellino: netto successo dei bianconeri

Il tabellino di Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 il risultato finale: reti di Higuain, Bernardeschi e Ronaldo per il netto successo dei bianconeri.

TORINO – Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League la Juventus batte 3-0 il Bayer Leverkusen. Successo più che meritato per la formazione di Sarri che sblocca la situazione nel primo tempo con Higuain mentre nella seconda frazione arrivano le reti di Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Con questo successo, dunque, i bianconeri agganciano l’Atletico Madrid in prima posizione mentre i tedeschi restano ultimi con 0 punti.

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (74′ Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (77′ Ramsey); Higuain (83′ Dybala), Ronaldo. ALLENATORE: Sarri. A DISPOSIZIONE: Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Dybala.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; S. Bender, Tah, L. Bender, Wendell; Havertz, Baumgartlinger, Aranguiz (80′ Sinkgraven), Demirbay (46′ Amiri); Alario (68′ Paulinho), Volland. ALLENATORE: Bosz. A DISPOSIZIONE: Ozcan, Dragovic, Sinkgraven, Weiser, Amiri, Diaby, Paulinho.

RETI: 17′ Higuain (J), 62′ Bernardeschi (J), 88′ Ronaldo (J)

AMMONIZIONI: Aranguiz (L), Cuadrado (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium