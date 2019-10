In primo piano le sfide delle italiane tra i risultati di martedì 1 ottobre 2019. In Europa si gioca anche in Inghilterra e Spagna

Torna la Champions League martedì 1 ottobre 2019 e lo fa coinvolgendo Atalanta e Juventus che giocheranno rispettivamente alle 18.55 e 21. Avversari di turno saranno rispettivamente Shakhtar e Leverkusen con gare che avranno il consueto supporto della nostra webcronaca. Anche la UEFA Youth League presenta gli stessi match della Champions ma per la categorie Under 19. Si giocherà anche in Inghilterra con la Championship e in Spagna con la Liga2. Prima di vedere il quadro completo con tutti i risultati aggiornati in tempo reale, spazio a chi ha già giocato.







Partiamo dall’Argentina con la Superliga che ha visto i successi per 1-0 di Central Cordoba e Colon rispettivamente contro Godoy Cruz e Argentinos Jrs. In Bolivia 2-0 del J. Wilstermann contro Guabira mentre in Ecuador successo esterno per 1-0 di LDU Quito su Ind. del Valle. In Paraguay stesso risutato per Deporivo Capiata sullo Sp. Luqueno mentre il Cerro Porteno ha vinto 4-0 contro il Deportivo Santani. Infine in Brasile nella Serie A troviamo il 2-0 esterno del Bahia sull’Avai e l’1-0 casalingo di Fortaleza e Goias rispettivamente contro Botafofo RJ e Cruzeiro.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]