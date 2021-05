L’Inter non molla Simone Inzaghi: nuovi contatti con il tecnico

Il club nerazzurro non molla Simone Inzaghi, il tecnico ci sta ripensando dopo aver trovato un principio di accordo con Lotito.

MILANO – Simone Inzaghi si riavvicina clamorosamente all’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, negli ultimi minuti il club nerazzurro avrebbe riallacciato i contatti con l’allenatore della Lazio che, dal canto suo, sembra aver cambiato idea dopo la cena di ieri sera con Lotito. Situazione in evoluzione e parti che sembrano vicine ad un accordo. In questo momento, sempre secondo Gianluca Di Marzio, Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è tornato all’interno della sede dell’Inter. Il procuratore segue anche Alessandro Bastoni e ufficialmente è a colloquio con la dirigenza nerazzurra per il rinnovo del difensore, ma è difficile pensare che non si possa parlare anche del tecnico, che ha l’accordo con la Lazio per il rinnovo fino al 2024 ma non ha ancora firmato.