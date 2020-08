La partita Lipsia – Atletico Madrid del 13 agosto 2020 in diretta: gara ben giocata dai tedeschi che vengono raggiunti nella ripresa solo con un rigore procurato da Joao Felix che ha dato un pò di brio a un attacco spento

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: LIPSIA-ATLETICO MADRID 2-1 SECONDO TEMPO 52' è finita! Il Lipsia supera 2-1 l'Atletico Madrid e vola in semifinale! Straordinaria prova della squadra di Nagelsmann data sfavorita alla vigilia. Più mordente e idee in avanti come nell'occasione della rete che ha regalato il successo. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live 52' fallo in attacco di Morata, in ritardo sul portiere in uscita 51' qualche scintilla a centrocampo, molto nervoso Gimenez 50' un altro minuto extra per le speranze degli spagnoli ma Morata commette fallo in attacco. Giallo per proteste a Gimenez 49' prodigioso intervento in area di Halstenberg su Morata che si stava aggiustando il pallone per la conclusione 48' conclusione di Carrasco dal limite deviato in angolo e c'è anche il portiere pronto a saltare ma la difesa allontana 47' dentro anche Felipe per Koke 46' Mukiele per Sabitzer inforunato 45' 5 minuti di recupero 45' ginocchiata in mezzo alla schiena di Gimenez su Sabitzer che conquista una punizione 43' VANTAGGIO LIPSIA!!!! Apertura per Angelino che arriva con il turbo, scarico quasi al limite per ADAMS che trova la conclusione giusta a trafiggere il portiere spagnolo con la complicità di una deviazione di Savic che ne cambia in parte la traiettoria 41' calcione di Haidara, giallo inevitabile 39' punizione sulla destra conquistata da Morata, nulla di fatto con blocchi efficaci della difesa 38' in campo Schick per Olmo e Nkunku per Haidara 37' cartellino giallo per Kampl che ha trattenuto un avversario 35' colleziona angoli la squadra di Simeone che si è accesa con l'ingresso di Joao Felix 29' conclusione dalla distanza senza troppa convinzione di Angelino, palla alta 27' in campo Morata per Diego Costa da una parte e dall'altra Adams per l'instancabile Laimer 26' JOAO FELIX! PAREGGIO DELL'ATLETICO MADRID!!! Perfetta conclusione a mezz'altezza molto angolata e potente alla destra di Gulácsi bravo a distendersi sul palo giusto ma non ci arriva 25' rigore per l'Atletico Madrid! Affondo centrale di Felix che viene steso in area da Klostermann. Giallo per il difensore intervenuto in ritardo 23' giocata di Joao Felix che dopo un tunnel vede l'inserimento in area di Carrasco ma fallisce il primo controllo e palla sul fondo 16' giallo a Lodi per una simulazione in area su tentativo di intervento Upamecano che non lo tocca 13' in campo Felix per Herrera 11' prova dalla distanza Upamecano dal limite ma il suo rasoterra è poco più di un passaggio per Oblak 8' filtrante in area per Llorente che passa dietro a Upamecano ma da posizione devilata si vede respingere la conclusione dal portiere 7' come nel primo tempo la squadra di Nagelsmann è ripartita con il passo giusto e creato l'azione vincente con una bell'azione corale 5' VANTAGGIO DEL LIPSIA!!! Bel giro palla con ben cinque giocatori pronti a raccogliere il bel cross di Sabitzer dalla destra per il colpo di testa sotto misura di OLMO in anticipo sul marcatore si riparte! Questa volta calcio d'avvio per il Lipsia PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Gara piuttosto equilibrata con avvio dove si è visto maggiormente il Lipsia ma l'Atletico con il passare dei minuti ha preso le contromisure e ha provato a rendersi pericolo. Appuntamento fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 48' duro intervento su Carrasco che resta a terra, solo punizione per lui. Pennellata in area dove ci arriva Savic di testa, palla a lato 47' su angolo dalla sinistra bello stacco a centroarea di Upamecano ma troppo centrale, blocca il portiere 46' 4 minuti di recupero 45' cross di Laimer dalla destra errato, comoda presa alta di Oblak 42' angolo per il Lipsia dalla sinistra, nulla di fatto 41' prova a riprendere il bandolo della matassa la squadra tedesca dopo aver subito un pò il gioco avversario nella seconda parte del tempo 38' si chiariscono i due calciatori che per fortuna non hanno riportato danni e possono riprendere a giocare, solo un grande spavento 37' i due giocatori hanno perso molto sangue nello scontro, medicazioni all'altezza del sopracciglio. Piccola fasciatura per Savic 35' scontro testa a testa tra Halstenberg e Savic. Gioco fermo, staff medico in campo per sincerarsi delle condizioni dei due giocatori 33' gara con molto contrasti decisi ma al momento nessun giocatore è stato ammonito 30' fallo in attacco di Saul su Sabitzer, troppo irruento l'intervento 27' conclusione non precisa di Carrasco può ripartire il Lipsia che lavora un buon pallone a sinistra ma il cross di Angelino è preda del portiere 25' intervento in ritardo e nuova chance su punizione per i tedeschi: palla scodellata in area ma la difesa allontana 23' cross dal fondo ben calibrato per Poulsen che commette fallo di sfondamento a centroarea 22' Nkunku in area per Angelino ma attento in chiusura la difesa 20' affondo di Carrasco ma attento Laimer nel contrasto e ultimo tocco del giocatore spagnolo 18' fallo di Kampl sulla trequarti difensiva, punizione verso il secondo palo verso Saul con Halstenberg che salva in fallo laterale 17' dalla distanza ci prova Kampl ma palla nettamente sopra la traversa 13' primo spunto per gli spagnoli sull'asse Lodi - Carrasco con conclusione deviata in angolo! Sugli sviluppi proteste dell'Atletico per una presunta trattenuta in area 12' Gimenez allontana un pallone minaccioso in area, può ripartire l'Atletico. Per niente soddisfatto Simeone dalla panchina 10' punizione dai 30 metri per la testa di Savic troppo centrale, blocca senza problemi Gulácsi 6' fallo in attacco di Olmo in pressing ma il difensore nell'occasione si è lasciato un pò cadere 5' promettente avvio della squadra di Nagelsmann che prova a imporre il suo gioco 3' chiusura di Trippier su tentativo si cross dalla sinistra e primo corner dalla partita. Sugli sviluppi due volte respinta dalla difesa quindi palla che arriva a Halstenberg ma mira alta da buona posizione! 3' possesso palla del Lipsia che prova l'azione ragionata Partiti! Calcio d'avvio battuto dagli spagnoli Si osserva un minuto di raccoglimento prima dell'inizio Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Lipsia - Atletico Madrid. Fra pochi minuti seguiremo la diretta del match, per adesso spazio alle formazioni che scenderanno in campo.

La presentazione del match

LISBONA – Questa sera, giovedì 13 agosto, alle ore 21 andrà in scena Lipsia – Atletico Madrid, incontro valevole per i quarti di finale di Champions League. Da una parte c’è la formazione tedesca che ha staccato il pass per questo turno eliminando il Tottenham. La squadra di Nagelsmann ha chiuso la Bundesliga in terza posizione ma dovrà fare a meno di Werner, trasferitosi al Chelsea. Dall’altra parte c’è la compagine spagnola che ha rischiato di non partire per il Portogallo vista la positività al COVID-19 di Vrsaljko e Correa. La squadra di Simeone è arrivata sin qui eliminando i campioni in carica del Liverpool. La vincente giocherà la semifinale contro il PSG.

QUI LIPSIA – La squadra della Red Bull dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Gulacsi in porta, pacchetto difensivo composto da Klostermann, Upamecano e Halstenberg. A centrocampo Laimer in cabina di regia con Nkunku mentre sulle corsie esterne spazio a Mukiele e Angelino. In attacco Sabitzer e Dani Olmo alle spalle di Schick.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone manderà in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Oblak tra i pali, pacchetto arretrato formato da Trippier e Lodi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Savic e Gimenez. A centrocampo Herrera e Saul in cabina di regia con Koke e Vitolo sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Morata e Diego Costa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lipsia – Atletico Madrid, valevole per i quarti di finale di Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati Sky attraverso il servizio Sky Go, usufruibile su pc, smartphone e tablet con l’app dedicata. Su computer basterà collegarsi al sito della piattaforma. L’alternativa è rappresentata da Now Tv, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Le probabili formazioni di Lipsia – Atletico Madrid

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Schick. Allenatore: Nagelsmann

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Vitolo; Morata, Diego Costa. Allenatore: Simeone

STADIO: Josè Alvalade