Lista di svincolo Serie A: nominativi calciatori stagione 2020/2021

MILANO – In riferimento all’art. 107 comma 2 delle N.O.I.F. ed al punto 13 lett. c) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 7/A del 6 luglio 2020 si comunicano qui di seguito i nominativi dei calciatori “giovani di serie” posti in “lista di svincolo” dalle società appartenenti a questa Lega.

Atalanta B.C. S.P.A.

Nessuno Svincolo

Benevento Calcio S.R.L.

6703273 Pellegrini Andrea 05/02/2003

Bologna F.C. 1909 S.P.A.

6972690 Antenori Michele 07/03/2002

5510827 Mingozzi Riccardo 15/03/2002

2306117 Savino Giacomo 03/08/2003

Cagliari Calcio S.P.A.

2067089 Apogeo Riccardo Armando 27/04/2004

2248159 Loru Diego 16/01/2003

2202575 Loru Lorenzo 19/05/2003

5743316 Marroni Christian 10/03/2002

6916830 Porru Federico 01/03/2002

F.C. Crotone S.R.L.

2045298 Battimelli Giuseppe 15/02/2005

2436543 Bianchi Malachie 25/12/2004

6823663 Cataldi Andrea Alessio 17/07/2002

6783189 De Fazio Mario 26/05/2004

2184137 De Leo Christian 12/02/2003

6893253 Formisano Mattia 10/05/2005

2420516 Giaquinta Domenico 24/03/2004

5852494 Lucanto Matteo 18/01/2002

2180358 Mollo Giovanni 25/02/2004

2090267 Piccolo Giacomo 19/01/2005

1015498 Tricoli Antonio 25/10/2002

2189220 Vasapollo Giovanni 19/01/2004

6808673 Zimbalatti Alessandro 26/02/2004

Acf Fiorentina S.P.A.

1026510 Carbone Matteo Christop 09/04/2003

Genoa Cricket And F.C. S.P.A.

5827119 Ascioti Fabiano Luciano 06/02/2002

2213531 Bitti Alessandro 09/01/2005

5777644 Cerruti Alessandro 11/05/2003

1030937 Chaves Moncada Manuel Ruben 06/08/2002

6996497 Damico Rosario 09/08/2005

5810075 Gandolfo Lorenzo 16/08/2002

7046461 Panait Roberto Stefano 13/02/2003

5548508 Salata Alessio 21/01/2002

2476675 Vianson Yves 08/08/2004

Hellas Verona F.C. S.P.A.

1022302 Carvalho Eusebio Andre 21/06/2004

1026165 Giannatsoulias Konstantinos 10/08/2003

2408692 Grasso Massimo 27/07/2004

2416642 Nuara Arturo 15/05/2004

6705869 Spadaro Giovanni 19/01/2004

F.C. Internazionale Milano S.P.A.

2250577 Anane Valerio Wilfrid 13/01/2002

6740945 Arnanno Riccardo 22/02/2002

Juventus F.C. S.P.A.

6990735 Mele Flavio 07/01/2003

Lazio S.S. S.P.A.

6962462 Adilardi Federico 12/03/2003

6912926 Moschini Luca 16/03/2002

5881085 Russo Mattia 02/09/2002

A.C. Milan S.P.A.

Nessuno Svincolo

S.S.C. Napoli S.P.A.

2331820 Ammaturo Giuseppe 16/04/2003

5873420 Assalve Luca 26/11/2003

6917525 Cirillo Gioele 15/08/2003

6990541 Connola Mattia 21/06/2004

6775938 Tipaldi Armando 01/03/2003

Parma Calcio 1913 S.R.L.

6724652 Passarin Pierpaolo 29/03/2002

A.S. Roma S.P.A.

5888341 Anticoli Marco Gabriel 11/01/2003

2017891 Bruno Matteo 27/04/2003

U.C. Sampdoria S.P.A.

5830480 Chiodi Alessio 30/05/2003

5706143 Dolcini Louis 27/01/2003

2308079 Noceti Gabriele 16/03/2003

6658900 Rossi Alberto 21/07/2003

5806601 Sanguineti Tommaso 17/03/2003

U.S. Sassuolo Calcio S.R.L.

6717253 Cassano Christian 07/01/2002

1027800 Markiewicz Bartosz Jan 23/09/2003

Spezia Calcio S.R.L.

6616580 Benedettini Federico 20/05/2003

2076721 Bertolucci Samuel 06/02/2003

6572412 Campani Filippo 27/02/2003

3191673 Gning Abdoulaye Coly 31/12/2003

6575211 Rosaia Mattia 10/05/2002

2628252 Russo Alessandro Dino 30/03/2005

6822589 Santochirico Salvatore 15/03/2004

2525597 Senatore Enrico 04/11/2004

2010785 Silano Alessandro 04/09/2004

Torino F.C. S.P.A.

2032382 Gragnaniello Gennaro 04/02/2005

2241827 Pastorella Salvatore 21/02/2004

2121362 Pesce Lucasilvio 15/01/2002

Udinese Calcio S.P.A.

Nessuno Svincolo