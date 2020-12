Premier League, Liverpool – Tottenham 1-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Tottenham di Mercoledì 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13° giornata di Premier League

LIVERPOOL – Stasera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21:00, il Liverpool sfiderà il Tottenham per la tredicesima giornata di Premier League. Non si tratta del primo match tra le due squadre, che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta il Liverpool si è imposto per 0-1. L’incontro si disputerà allo stadio Anfield e sarà diretto dall’arbitro Taylor. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Liverpool, quotandone la vittoria a 1.75. Negli ultimi cinque match disputati il Liverpool ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 8 gol e ne ha subito 3. Il Tottenham ha conseguito 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 8 gol e ne ha subito 4. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Liverpool – Tottenham anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che in Premier League al primo posto, a pari merito, ci sono proprio Liverpool e Tottenham con 25 punti, seguiti dal Leicester a quota 24.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LIVERPOOL FC-TOTTENHAM HOTSPUR 1-1 SECONDO TEMPO 46' L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra Liverpool FC e Tottenham Hotspur. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo PRIMO TEMPO 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 1 a 1. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo 33' Marcatura per Heung-min Son per Tottenham Hotspur , assist di Giovani Lo Celso! 26' Liverpool FC in rete con Mohamed Salah che ha concluso ! 1' Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro



Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Liverpool FC – Tottenham Hotspur. Mettiamoci comodi per seguire assieme l'esito della gara LIVERPOOL: Alexander-Arnold T., Alisson (P), Fabinho, Firmino R., Henderson J., Jones C., Mane S., Robertson A., Salah M., Wijnaldum G., Williams R.. A disposizione: Keita N., Kelleher C. (P), Minamino T., Origi D., Oxlade-Chamberlain A., Phillips N., Williams N., Alcantara T., Gomez J., Jota D., Matip J., Milner J., Shaqiri X., Tsimikas K., van Dijk V. Allenatore: Klopp J..



TOTTENHAM: Alderweireld T., Aurier S., Bergwijn S., Davies B., Dier E., Hojbjerg P., Kane H., Lloris H. (P), Lo Celso G., Sissoko M., Son Heung-Min. A disposizione: Alli D., Hart J. (P), Lucas, Ndombele T., Reguilon S., Rodon J., Winks H., Bale G., Lamela E., Tanganga J. Allenatore: Mourinho J..



Probabili formazioni

Il Liverpool potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Alisson in porta e difesa composta al centro da Fabinho e Matip e ai lati da Williams e Robertson. A centrocampo Milner, Henderson e Wijnaldum. Tridente offensivo composto da Salah, Roberto Firmino e Mané. Il Tottenham potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Lloris in porta e difesa composta al centro da Rodon e Dier e ai lati da Doherty e Reguilon. In mezzo al campo Sissoko e Höjbjerg- Sulla trequarti Son, Ndombélé eBergwijn, di supporto all’unica punta Kane.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Fabinho, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Rodon, Dier, Reguilon; Sissoko, Höjbjerg; Son, Ndombélé, Bergwijn; Kane. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Liverpool – Tottenham, valido per la tredicesima giornata di Premier League , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.