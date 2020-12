Ligue 1, PSG – Lorient: diretta live, risultato in tempo reale

La partita PSG – Lorient di Mercoledì 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 15° giornata di Ligue 1

PARIGI – Mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21:00, riflettori puntati su PSG – Lorient, incontro valevole per la quindicesima giornata 15 di Ligue 1. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l‘ultima volta il PSG si è imposto per 0-1. Palcoscenico di questo incontro sarà lo Parc des Princes mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Hamel. Il PSG gode dei favori del pronostico con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 1.12. Il PSG ha inanellato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 13 gol e subendone 6. Il Lorient é reduce da 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e ne ha subito 9. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Paris SG – Lorient anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Se andiamo a sfogliare la classifica di Ligue 1 ad oggi sono in testa, a pari merito, Lille e Lione con 29 punti, seguiti proprio al PSG a quota 28. Il Lorient ha 11 punti.

PARIS SG: Bernat J., Icardi M., Marquinhos, Neymar, Sarabia P., Diallo A., Draxler J.. A disposizione:



LORIENT: Bozok U., Homawoo J., Mendes H., Saunier M.. A disposizione:





Le probabili formazioni di PSG – Lorient

Tuchel potrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Navas tra i pali e difesa composta da Marquinhos e Diallo al centro e da Florenzi e Kimpembe sulle fasce. A centrocampo Paredes, Pereira e Verratti . Tridente offensivo composto da Kean, Neymar e Mbappè. Il Lorient potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Nardi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Laporte – Gravillone da Mendes e Morel ai lati. In mezzo al campo Chalobah e Abergel; sulle corsie Laurienté e Wissa, Coppia di attacco formata da Moffi e Hamel.

PSG (4-3-3): K.Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kimpembe; Paredes, D.Pereira, Verratti; Kean, Neymar, Mbappè. Allenatore: Tuchel.

LORIENT (4-4-2): Nardi; Mendes; Laporte, Gravillon, Morel; Laurienté, Chalobah, Abergel, Wissa; Moffi, Hamel. Allenatore: Pelissier

Dove vederla in TV e in streaming

La partita PSG – Lorient, valida per la quindicesima giornata di Ligue 1, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.