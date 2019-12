Diretta Livorno – Benevento: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Livorno – Benevento del 14 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 18

LIVORNO – Sabato 14 dicembre alle ore 18, andrà in scena Livorno – Benevento, incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa sono nel bel mezzo di una crisi, ultimi a 11 punti con solamente 1 punto ottenuto nelle ultime 4 giornate (il pareggio per 0-0 a Cremona) ed hanno un urgente bisogno di punti per evitare di sprofondare ancora di più e perdere altro terreno dalla penultima classificata che è il Trapani. Gli ospiti invece sono in uno stato di forma a dir poco strabiliante, l’unica partita persa in 15 è stata all’Adriatico per 4-0, tolto quel passaggio a vuoto la squadra di Filippo Inzaghi non ha incontrato troppe difficoltà (nelle ultime 5 partite 4 vittorie e 1 pareggio) ed è in testa alla classifica con 34 punti, ben 9 di vantaggio sulla seconda classificata che è il Pordenone a pari punti con il Cittadella.

Le probabili formazioni di Livorno – Benevento

La squadra di Tramezzani potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Marsura come punta, dietro di lui Rocca, Braken e Marras, a centrocampo Luci e Agazzi con la difesa a 4 composta da Morganella, Di Gennaro, Boben e Gasbarro con Zima a difendere tra i pali. Sono molti gli infortunati: Brignola, D’Angelo, Rizzo L., Stoian e Viviani. La squadra di Filippo Inzaghi entrerà probabilmente in campo con il 4-4-2 con Sau e Coda come punte, Kragl, Del Pinto, Viola e Tello a centrocampo mentre in difesa dovrebbero giocare Letizia, Caldirtola, Antei e Maggio; tra i pali il solito Montipò, squalificato Hetemaj mentre Armenteros partira probabilmente dalla panchina (si gioca la titolarità con Coda).

LIVORNO (4-2-3-1): Zima; Morganella, Di Gennaro, Boben, Gasbarro; Luci, Agazzi; Rocca, Braken, Marras; Marsura. Allenatore: Tramezzani.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Caldirtola, Antei, Maggio; Kragl, Del Pinto, Viola, Tello; Coda, Sau. Allenatore: Inzaghi.

Dove seguire Livorno – Benevento

Il match Livorno – Benevento sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.