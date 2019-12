In campo la Serie A e B in Italia dove spicca il derby di Genova. Diversi anticipi in Europa sabato 14 dicembre 2019 con Real Sociedad – Barcellona in evidenza

Sabato 14 dicembre con tanti match da seguire. In Italia tre anticipi di Serie A dove spicca il derby Genoa – Sampdoria della sera ma anche la B, il campionato Primavera e altre serie minori. Ricco il quadro anche in Europa dove seguiremo da vicino anche Real Sociedad – Barcellona oltre che fornire i risultati in tempo reale degli altri incontri previsti nella giornata odierna. Di seguito il riepilogo degli incontri in diretta, indicazioni su pronostici e calcio in tv oltre che lo specchio riepilogativo con l’esito delle partita. Prima però qualche informazioni su chi ha già giocato.

Partiamo dalla Copa Argentina dove il River Plate ha vinto 3-0 in casa del Central Cordoba. Gara decisa dalle reti nel primo tempo di Scocco quindi nella ripresa uno – due miciciale con Fernandez e Alvarez. Con questo esito il River Plate conquista la Coppa 2018-2019, terzo successo negli ultimi quattro anni. Passiamo all’EAFF E-1 Football Championship Women con il successo per 3-0 del Giappone sulla Cina mentre all’A-League in Australia finisce senza reti tra Melbourne Victory e Wellington Phoenix mentre vince in casa 1-0 la capolista Sydney FC contro il Central Coast Mariners.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



11:30 Giappone - Hong Kong 3-0 *



14:00



Kenya - Zanzibar

Sudan - Tanzania



FIFA > Coppa del mondo di club 2019 > 2. Giornata



15:00 Al Hilal - Espérance de Tunis



18:30 CF Monterrey - Al Sadd



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



07:55 Cina - Giappone 0-3



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



10:30 Madagascar - Angola



14:00 Sudafrica - Zambia



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



13:00



KS Flamurtari Vlorë - KF Bylis Ballsh

KF Laçi - Luftëtari Gjirokastër



16:00



FK Kukësi - KF Teuta Durrës

KF Skënderbeu - FK Vllaznia



Algeria > Ligue 1 2019/2020



MC Alger - ES Sétif rinv.



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:35 Dhamk Club - Al Fayha



17:45 Al Ittihad - Al Faysali



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Melbourne Victory - Wellington Phoenix 0-0



09:30 Sydney FC - Central Coast Mariners 1-0



11:45 Perth Glory - Western Sydney Wanderers 0-0 *



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:15 Riffa SC - Al Hala



16:45 Manama Club - Al Shabab



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00 Always Ready - Blooming



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 PFC Beroe - Tsarsko Selo Sofia 0-0 *



13:15 Cherno More Varna - Arda Kardzhali



15:30 CSKA Sofia - FC Dunav Ruse



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 AEK Larnaca - Paphos FC



18:00 Apollon Limassol - Anorthosis Famagusta FC



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 HNK Rijeka - NK Varaždin ŠN



17:30 Dinamo Zagabria - Lokomotiva Zagreb



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 FC Metz - Olympique Marseille



20:00



Toulouse FC - Stade Reims

Nîmes Olympique - FC Nantes

Amiens SC - Dijon FCO

Angers SCO - AS Monaco

Stade Brest - OGC Nice



Francia > Ligue 2 2019/2020



16:00 AC Ajaccio - RC Lens



Francia > National 2019/2020



19:00 Pau FC - Le Puy Foot 43



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



15:00



SAS Épinal - AF Bobigny

FCSR Haguenau - FC Mulhouse

US Lusitanos - SC Schiltigheim



18:00



ASM Belfort - IC Croix

SC Bastia - Olympique Saint-Quentin

JA Drancy - Lille OSC (CFA)

Sainte-Geneviève-des-Bois - RC Lens (CFA)

CS Sedan - Stade Reims (CFA)



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



16:30 AS Poissy - EA Guingamp (CFA)



17:00 Entente SSG - FC Rouen



18:00



USM Oissel - US Saint-Malo

Stade Briochin - US Fleury-Mérogis

AS Vitré - C' Chartres Football



18:30



FC Gobelins - US Granvillaise

Vannes OC - FC Mantois



19:00 FC Lorient (CFA) - Angers SCO II



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



18:00



Bergerac Foot - FC Sète

Blois Foot 41 - Vendée Les Herbiers

Bourges Foot - FC Chamalières

US Colomiers - SO Romorantin

St-Pryvé St-Hilaire - Andrézieux

AS Saint-Étienne (CFA) - Trélissac FC

Stade Bordelais - Angoulême CFC



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00 Jura Sud - Fréjus-St. Raphaël FC



18:00



Hyères FC - Olympique Lyon (CFA)

Marignane Gignac - Olympique Marseille (CFA)

US Endoume - FC Martigues

AS Monaco (CFA) - RC Grasse

Nîmes Olympique (CFA) - AS Saint-Priest



18:30 Moulins Yzeure Foot - Monts d'Or Azergues Foot



Galles > Premier League 2019/2020



15:30



Bala Town - Penybont FC

Cardiff Metropolitan - Aberystwyth Town

Newtown AFC - Carmarthen Town



Galles > Welsh Cup 2019/2020 > 3. Giornata



15:30 Penybont FC - Porthmadog FC



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Bayern Monaco - Werder Bremen

Hertha Berlino - Friburgo

Mainz 05 - Borussia Dortmund

Colonia - Bayer Leverkusen

Paderborn - 1. FC Union Berlin



18:30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



1. FC Heidenheim 1846 - Arminia Bielefeld

FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden

Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



FSV Zwickau - Waldhof Mannheim

Eintracht Braunschweig - SV Meppen

Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern

Hallescher FC - Würzburger Kickers

Viktoria Köln - KFC Uerdingen 05

Hansa Rostock - Chemnitzer FC



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



Weiche Flensburg 08 - Heider SV rinv.



13:00 Hamburger SV II - FC St. Pauli II



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



13:30



Energie Cottbus - Hertha BSC II

Optik Rathenow - SV Lichtenberg 47

ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt



Germania > Regionalliga West 2019/2020







Bor. Mönchengladbach II - SG Wattenscheid 09 non disputa

Wuppertaler SV - TuS Haltern rinv.

Bonner SC - SV Lippstadt 08 rinv.



14:00



SV Bergisch Gladbach 09 - 1. FC Köln II

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund II



17:00 Fortuna Düsseldorf II - Alemannia Aachen



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



13:00 VfL Wolfsburg - MSV Duisburg



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



VfL Wolfsburg - Chemnitzer FC

Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena



12:00



RB Leipzig - Hannover 96

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli

Energie Cottbus - Hertha BSC



13:00 Dynamo Dresden - Hallescher FC



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



1. FC Köln - Wuppertaler SV

VfL Bochum - Bayer Leverkusen



13:00 Bor. Mönchengladbach - Preußen Münster



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden

Bayern München - 1899 Hoffenheim



13:30 Stuttgarter Kickers - SpVgg Unterhaching



14:00



1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

SV Darmstadt 98 - SC Freiburg



Giappone > J1 League Relegation Playoffs 2019 > Finale



05:00 Shonan Bellmare - Tokushima Vortis 1-1



Grecia > Super League 2019/2020



16:15 OFI Heraklion - Aris Saloniki



18:30 Panathinaikos - Lamia



19:00 Skoda Xanthi - AEK Athen



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 Doxa Dramas FC - Ergotelis



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Liverpool FC - Watford FC



16:00



Burnley FC - Newcastle United

Chelsea FC - AFC Bournemouth

Leicester City - Norwich City

Sheffield United - Aston Villa



18:30 Southampton FC - West Ham United



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Birmingham City - West Bromwich Albion



16:00



Barnsley FC - Queens Park Rangers

Brentford FC - Fulham FC

Bristol City - Blackburn Rovers

Derby County - Millwall FC

Leeds United - Cardiff City

Nottingham Forest - Sheffield Wednesday

Preston North End - Luton Town

Stoke City - Reading FC

Swansea City - Middlesbrough FC

Wigan Athletic - Huddersfield Town



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



16:00 Liverpool FC U23 - Chelsea FC U23



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00 Aston Villa - Leicester City



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



13:30



Everton FC - Newcastle United

Manchester City - West Bromwich Albion



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:30 Saipa FC - Persepolis



13:00 Pars Jonoubi Jam - Naft Masjed Soleyman



13:30 Gol Gohar FC - FC Zob Ahan



14:10 Sanat Naft FC - Machine Sazi



15:00 Esteghlal - Shahin Bushehr FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Ballymena United - Dungannon Swifts

Cliftonville FC - Carrick Rangers

Glentoran Belfast - Crusaders FC

Institute FC Drumahoe - Glenavon FC

Larne FC - Coleraine FC

Warrenpoint Town - Linfield FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 Maccabi Tel Aviv - Sektzia Nes Tziona



16:30 Ironi Kiryat Shmona - Bnei Yehuda Tel Aviv



17:30 Hapoel Haifa - Hapoel Kfar Saba



18:50 Hapoel Ra'anana - Maccabi Haifa



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Brescia - Lecce



18:00 Napoli - Parma



20:45 Genoa - Sampdoria



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Ascoli - Cittadella

Frosinone - Pescara

Unione Venezia - Spezia

Virtus Entella - Empoli



18:00 Livorno - Benevento



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



21:00 Carrarese - Pianese



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:15 Modena - Ravenna Calcio



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



21:00 Cavese - Ternana



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Fiorentina - Cagliari



13:00 Inter - Sassuolo



14:30



Napoli - Lazio

Torino - Empoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



14:30



Brescia - SPAL 2013 Ferrara

Cittadella - Udinese

Parma - Virtus Entella

Pordenone Calcio - Venezia FC

Spezia - Milan

Hellas Verona - US Cremonese



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



15:00



Ascoli Calcio - Livorno

Benevento Calcio - US Lecce

SS Juve Stabia - Frosinone

AC Pisa - Perugia

US Salernitana 1919 - Crotone

Trapani - Cosenza Calcio



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Wikki Tourists - Enugu Rangers



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



AFC Ajax Zaterdag - Excelsior '31

FC Lisse - DVS'33

SteDoCo - VV DOVO Veenendaal

VVOG Harderwijk - ODIN '59



15:00



ONS Sneek - Sparta Nijkerk

Jong Almere City FC - HSV Hoek



15:30 VV Sint Bavo - Harkemase Boys



18:00 VV GOES - Ter Leede



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



22:00 Sol de América - Club Olimpia



Peru > Cuadrangular de ascenso 2019



19:00 Deportivo Coopsol - Chavelines Juniors



21:30 Atlético Grau - Llacuabamba



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 GD Estoril - CD Nacional 0-0 *



16:00 Casa Pia - CD Mafra



18:15 UD Vilafranquense - Leixões SC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Académica de Coimbra - Os Belenenses

CD Aves - Portimonense SC

Sporting Braga - Leixões SC



16:00 CD Cova Piedade - CD Feirense



Romania > Liga 1 2019/2020



12:00 Academica Clinceni - FC Botoşani 0-0 *



14:00 FC Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaş



19:00 CS Universitatea Craiova - FC Voluntari



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Arbroath FC - Dundee United

Ayr United - Alloa Athletic

Dundee FC - Dunfermline Athletic

Greenock Morton FC - Queen Of The South

Partick Thistle - Inverness CT



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Airdrieonians - Peterhead FC

Falkirk FC - Raith Rovers

Forfar Athletic - Dumbarton FC

Montrose FC - Clyde FC

Stranraer FC - East Fife FC



Serbia > Super Liga 2019/2020



14:00 Proleter Novi Sad - Radnički Niš







FK Čukarički-Stankom - Crvena Zvezda rinv.

FK Inđija - TSC Bačka Topola rinv.

FK Mačva Šabac - FK Rad Beograd rinv.

Mladost Lučani - FK Voždovac rinv.

FK Napredak - FK Javor rinv.

Partizan - Radnik Surdulica rinv.

Spartak Subotica - Radnički Niš rinv.

Vojvodina - Proleter Novi Sad rinv.



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020







NK Aluminij - Rudar Velenje rinv.

Olimpija Ljubljana - NK Triglav rinv.

NŠ Mura - NK Maribor rinv.

NK Tabor Sežana - NK Domžale rinv.

NK Celje - NK Bravo rinv.



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Granada CF - Levante UD



16:00 Real Sociedad - FC Barcelona



18:30 Athletic Bilbao - SD Eibar



21:00 Atlético Madrid - CA Osasuna



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00 CD Mirandés - SD Huesca



18:00



SD Ponferradina - Deportivo La Coruña

CD Tenerife - AD Alcorcón



21:00 Real Zaragoza - Racing Santander



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



12:00 Atlético Baleares - Las Rozas CF



17:00 Racing Ferrol - UP Langreo



19:00 Pontevedra CF - Rayo Majadahonda



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



15:30 Athletic Bilbao B - Barakaldo CF



16:00



Unionistas CF - CD Guijuelo

CA Osasuna B - CD Calahorra

Real Valladolid B - Salamanca CF UDS



16:30 SD Amorebieta - CD Alavés B



18:00 Arenas de Getxo - Haro Deportivo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



CD Ebro - CD Castellón

FC Andorra - Valencia CF B



17:00



UE Llagostera - UE Olot

Orihuela CF - Espanyol Barcelona B



18:00 Villarreal CF B - SD Ejea



19:00 Hércules CF - CF Badalona



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



17:00 Marbella FC - Algeciras CF



17:30 Villarrubia CF - CD Badajoz



18:00 FC Cartagena - UCAM Murcia CF



18:30



Recreativo Granada - Sevilla Atlético

Recreativo Huelva - Cádiz CF B



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



12:00 Real Sociedad - EDF Logroño



17:00 Espanyol Barcelona - FC Barcelona



18:30 Real Betis - Sporting de Huelva



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



Servette Genève - FC Thun

FC St.Gallen - FC Zurigo



Turchia > SüperLig 2019/2020



13:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa SK



15:00 Gençlerbirliği - Göztepe



18:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü