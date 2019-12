Diretta Ascoli – Cittadella: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Ascoli – Cittadella del 14 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

ASCOLI PICENO – Sabato 14 dicembre, allo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno si giocherà Ascoli – Cittadella incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna sul campo dell’Empoli e in classifica occupano l’undicesima posizione con 21 punti. Quattro lunghezze in più per gli ospiti e terzi in classifica, reduci da una vittoria interna contro la Salernitana. Entrambe le squadre vogliono vincere, il Cittadella per rimanere in alta classifica e l’Ascoli per raggiungere la zona playoff.

Le probabili formazioni di Ascoli – Cittadella

L’Ascoli dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Leali in porta e difesa composta da Gravillon e Brosco centrali e sulle fasce Andreoni e Padoin. A centrocampo agiranno Petrucci in regia con Gerbo e Cavion mezze ali mentre più in avanti Ninkovic supporterà le due punte Scamacca e Da Cruz. Per il Cittadella modulo speculare con Paleari tra i pali e difesa formata da Adorni e Perticone centrali mentre Ghiringhelli e Benedetti sugli esterni. A centrocampo Iori in regia con Vita e Branca mezze ali. Poco più avanti D’Urso supporterà la coppia d’attacco formata da Diaw e Luppi.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Gravillon, Brosco, Padoin; Gerbo, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Scamacca, Da Cruz.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi.

Dove seguire Ascoli – Cittadella

Il match Ascoli – Cittadella sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.