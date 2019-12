Diretta Virtus Entella – Empoli: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Virtus Entella – Empoli del 14 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CHIAVARI – Sabato 14 dicembre alle ore 15, andrà in scena Virtus Entella – Empoli, incontro valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono da due vittorie consecutive e volano sulle ali dell’entusiasmo, essendo ottavi in classifica con 22 punti a soli 3 punti dal secondo posto occupato dal Pordenone. Gli ospiti vengono dalla vittoria casalinga sull’Ascoli per 2-1 ma prima di questa hanno passato un periodo di crisi con 1 solo punto in 4 partite; riuscirà ad ottenere la seconda vittoria consecutiva? Ricordiamo che l’Empoli è decimo con 21 punti in classifica.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Boscaglia.



EMPOLI:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Muzzi.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Empoli

La squadra di coach Boscaglia dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con De Luca e Mancosu come punte, dietro di loro come trequartista Schenetti, a centrocampo Toscano, Paolucci ed Eramo, mentre in difesa Coppolaro, Poli, Chiosa e Crialese con Contini a difendere i pali. La squadra di Mussi potrebbe entrare in campo con lo stesso modulo degli avversari con Mancuso e La Gumina punte, Dezi trequartista, Frattesi, Ricci e Bandinelli a centrocampo, mentre in difesa ci saranno Veseli, Maietta, Nikolaou e Balkovec mentre l’ex Benevento Brignoli difenderà tra i pali.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa, Crialese; Toscano, Paolucci, Eramo; Schenetti; De Luca, Mancosu. Allenatore: Boscaglia.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Ricci, Bandinelli; Dezi; Mancuso, La Gumina. Allenatore: Muzzi.

Dove seguire Virtus Entella – Empoli

Il match Virtus Entella – Empoli sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.