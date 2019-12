Diretta Venezia – Spezia: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Venezia – Spezia del 14 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

VENEZIA – Sabato 14 dicembre, allo Stadio Penzo di Venezia si giocherà Venezia – Spezia incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno sul campo del Pescara e in classifica occupano la quindicesima posizione con 18 punti. Una lunghezze in più per gli ospiti e tredicesimi in classifica, reduci da una vittoria interna contro il Livorno. Entrambe le squadre vogliono vincere per raggiungere metà classifica e tirarsi fuori dalle zone pericolose.

Le probabili formazioni di Venezia – Spezia

I lagunari dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Lezzerini in porta e difesa composta da Modolo e Cremonesi centrali e sulle fasce Fiordaliso e Felicioni. A centrocampo agiranno Fiordilino in regia con Zuculini e Suciu mezze ali mentre più in avanti Di Mariano supporterà le due punte Bocalon e Montalto. Per i liguri modulo 4-3-3 con Scuffet tra i pali e difesa formata da Capradossi Terzi centrali mentre Vignali e Marchizza sugli esterni. A centrocampo M. Ricci in regia con Bartolomei e Mora mezze ali. Il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da F. Ricci e Gyasi sugli esterni mentre Galabinov centrale.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Suciu; Di Mariano; Montalto, Bocalon.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Capradossi, Terzi, Marchizza; Mora, M.Ricci, Bartolomei; F.Ricci, Galabinov, Gyasi.

Dove seguire Venezia – Spezia

Il match Venezia – Spezia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.