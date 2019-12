Napoli – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Parma del 14 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

NAPOLI – Sabato 14 dicembre alle ore 18 andrà in scena Napoli – Parma, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i partenopei che sono reduci dalla vittoria in Champions League contro il Genk che, però, non è bastata per evitare l’esonero di Carlo Ancelotti. Al suo Gattuso che, dunque, farà il suo esordio sulla panchina degli Azzurri; in campionato i partenopei non vincono da sette partite. Dall’altra parte ci sono i Ducali che sono reduci dalla preziosa vittoria esterna contro la Sampdoria. Entrambe le squadre occupano la settima posizione in classifica con 21 punti.

Sabato 14 dicembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso, alla prima sulla panchina del club campano, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan in cabina di regia con Zielinski e Fabian Ruiz mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Insigne, Milik e Callejon.

QUI PARMA – Modulo speculare per la squadra di D’Aversa che dovrebbe schierarsi con Sepe tra i pali, pacchetto difensivo composto da Darmian e Gagliolo sulle corsie laterali mentre nel mezzo Iacopponi e Bruno Alves. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Brugman e Barillà mezze ali mentre davanti tridente d’attacco formato da Gervinho, Cornelius e Kulusevski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Parma, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Napoli – Parma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Gervinho, Cornelius, Kulusevski. Allenatore: D’Aversa

STADIO: San Paolo