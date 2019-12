Serie A, Genoa – Sampdoria: le formazioni ufficiali

GENOVA – Questa sera alle ore 20:45 si disputa il derby Genoa – Sampdoria gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sfida molto delicata per la classifica di entrambe le squadre. Infatti da una parte a Genova 11 punti in penultima posizione dall’altra la Samp con appena un punto in più in classifica. Gara diretta dall’ arbitro Valeri di Roma che sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo passeri di Gubbio e Ciro Carboni di Napoli mentre il quarto ufficiale sarà Paolo Valeri di Roma gara ci saranno Daniele Orsato di Schio e Luca Mondin di Treviso. Per quanto riguarda i precedenti con questo arbitro troviamo 9 successi del Genoa, 4 sconfitte e altrettanti pareggi. Nella scorsa stagione il 25 novembre 2018 fu proprio Valeri ad arbitrare il match che determinò un risultato di 1-1 grazie alla rete di Quagliarella e a quella di Piatek.

Quali saranno le formazioni ufficiali che scenderanno in campo lo scopriremo intorno alle ore 20 intanto possiamo dire che da un lato Thiago Motta dovrà fare a meno sicuramente degli squalificati Pandev e Agudelo pertanto c’è da capire se Pinamonti sarà affiancato da Favilli o se sceglierà il 3-5-1-1. In quel caso con una posizione più avanzata per Sturaro. Dall’altra parte a disposizione Depaoli in ballottaggio con Thorsby mentre sarà assente Jankto per affaticamento muscolare, dovrebbe esserci Gabbiadini a far coppia con Quagliarella. In alternativa pronto Caprari, nel ruolo di trequartista invece ci dovrebbe essere Ramirez. Ricordiamo che si potrà seguire in tempo reale l’incontro con la nostra webcronaca a partire dall’ingresso il campo delle due squadre​.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Sampdoria

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Schone, Radovanovic, Sturaro; Cassata; Pinamonti, Favilli. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Ankersen, Goldaniga, El Yamq, Jagiello, Rovella, Favilli, Cleonise, Sanabria. Allenatore: Thiago Motta [ufficiali dalle ore 20]

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal, Vieira; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Murillo, Augello, REgini, Depaoli, Leris, Maroni, Caprari, Rigoni E. Allenatore: Ranieri [ufficiali dalle ore 20]