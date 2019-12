Fantacalcio, pagelle 16° giornata di Serie B 2019-2020

La sedicesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

VERONA – La sedicesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la vittoria in rimonta della Juve Stabia in casa del Chievo. I padroni di casa si portano in doppio vantaggio con Rigione e Pucciarelli ma Addae accorcia le distanze. Nel finale di partita l’arbitro Di Martino assegna agli ospiti due calci di rigore, che Forte realizza regalando tre punti d’oro alla propria squadra.

Nella giornata di sabato il Frosinone conquista la terza vittoria di fila contro il Pescara e si porta momentaneamente in solitaria al secondo posto. Dopo un primo tempo senza gol ed emozioni, nella ripresa la squadra di Nesta passa in vantaggio Maiello e raddoppia con Dionisi. Al terzo successo consecutivo anche la Virtus Entella, che batte 2-0 l’Empoli con reti di Morra e De Luca; i liguri sono momentaneamente terzi. L’Ascoli si aggiudica lo scontro playoff contro il Cittadella e si insedia al sesto posto. Finisce a reti inviolate tra Venezia e Spezia.

Domenica si giocano altre tre gare: due alle 15 (Cosenza – Pordenone e Cremonese – Perugia) e Salernitana – Crotone alle 21. Lunedì alle 21 chiude Trapani – Pisa.

Venerdì 13 dicembre



Chievo – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Sabato 14 dicembre

15.00

Ascoli – Cittadella (pagelle – tabellino)

Frosinone – Pescara (pagelle – tabellino)

Venezia – Spezia (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Empoli (pagelle – tabellino)

18.00

Livorno – Benevento (pagelle – tabellino)

Domenica 15 dicembre

15.00

Cosenza – Pordenone (pagelle – tabellino)

Cremonese – Perugia (pagelle – tabellino)

21.00

Salernitana – Crotone (pagelle – tabellino)

Lunedì 16 dicembre

Trapani – Pisa (pagelle – tabellino)