Cosenza – Pordenone in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Cosenza – Pordenone del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

COSENZA – Domenica 15 dicembre, alle 15, allo Stadio Marulla si gioca Cosenza – Pordenone, incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Perugia e in classifica sono diciassettesimi con 14 punti. Tredici lunghezze in più per i friulani, secondi e reduci dalla vittoria casalinga contro il Crotone. I calabresi, tra le mura amiche, sono imbattuti da cinque turni mentre gli ospiti in trasferta ahanno collezionato soltanto cinque punti.

Le probabili formazioni di Cosenza – Pordenone

Il Cosenza potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Perina tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Monaco – D’Orazio e da Corsi e Legittimo sulle fasce. In mezzo al campo Bruccini, Kanoutè e Sciaudone. Tridente offensivo formato da Carretta, Riviere, Baez. Probabile modulo speculare per il Pordenone con Di Gregorio in porta e retroguardia composta da Camporese e Barison al centro e da De Agostini e Almici ulle fasce. A centrocampo Pobega, Mazzocco e Gavazzi. In attacco Chiaretti, Monachello e Strizzolo.

Cosenza (4-3-3): Perina, Corsi, Monaco, D’Orazio, Legittimo, Bruccini, Kanoutè, Sciaudone, Carretta, Riviere, Baez.

Pordenone (4-3-3): Di Gregorio, De Agostini, Camporese, Barison, Almici, Pobega, Mazzocco, Gavazzi, Chiaretti, Monachello, Strizzolo

Dove seguire Cosenza – Pordenone

Il match Cosenza – Pordenone sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.