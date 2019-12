Frosinone-Pescara 2-0, il tabellino: reti di Maiello e Dionisi

Il tabellino di Frosinone-Pescara 2-0 il risultato finale: reti di Maiello e Dionisi per il meritato successo dei padroni di casa.

FROSINONE – Nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 il Frosinone batte 2-0 il Pescara salendo in seconda posizione. Succede tutto nella seconda frazione con i padroni di casa che aprono le marcature con Maiello e chiudono i conti, nel finale, con Dionisi. Come detto poc’anzi, dunque, la compagine di Nesta sale al secondo posto mentre quella di Zauri, sconfitta per la seconda volta consecutiva in trasferta, scivola al decimo posto.

Frosinone-Pescara 2-0: il tabellino del match

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto (90′ Salvi), Paganini, Maiello, Gori, Zampano (64′ Haas), Novakovich (56′ Dionisi), Ciano. Allenatore: Nesta

PESCARA (3-4-1-2): Kastrati; Vitturini (73′ Maniero), Drudi, Scognamiglio, Zappa, Kastanos, Busellato (83′ Borrelli), Crecco, Memushaj (81′ Melegoni), Machin, Galano. Allenatore: Zauri

RETI: 63′ Maiello (F), 94′ Dionisi (F)

AMMONIZIONI: Busellato (P)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Benito Stirpe