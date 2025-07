Pisa-Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Pro Vercelli di Domenica 27 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita Amichevole

MORGEX – Domenica 27 luglio 2025, alle ore 17:30, il centro sportivo “Valdigne Mont Blanc” ospiterà l’amichevole tra Pisa e Pro Vercelli, secondo test estivo per i nerazzurri di Alberto Gilardino, impegnati nella preparazione al ritorno in Serie A. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Pisa ha avuto la meglio con il risultato di 2-1 . Dopo il rotondo 5-0 inflitto al Bra, la squadra toscana affronta un avversario storico del calcio italiano, militante in Serie C, per consolidare automatismi e valutare la condizione atletica. Il Pisa gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.20 mentre il pareggio è dato a 6.00 e la sconfitta a 9.00.

Presentazione della partita

Il Pisa si presenta con entusiasmo e fiducia, forte di un precampionato fin qui convincente. Gilardino sta plasmando una squadra solida e propositiva, con una difesa compatta e un centrocampo dinamico. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e testare nuove soluzioni tattiche in vista dell’esordio ufficiale.

La Pro Vercelli, guidata da mister Santoni, affronta la sfida con spirito di crescita. Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, il club piemontese è in fase di rodaggio e cerca risposte contro un avversario di categoria superiore. Il recente ko contro il Lugano (0-2) ha evidenziato margini di miglioramento, ma anche la volontà di affrontare test impegnativi per alzare il livello.

Probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Højlund, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Lind. Allenatore: Gilardino

PRO VERCELLI (4-3-3): Passador; Piran, Ronchi, Tarantola, Furno; Burruano, Sow, Iotti; Comi, Sow, Akpa Akpro Allenatore: Santoni

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Pisa – Pro Vercelli , valido per la giornata del campionato Amichevoli per Club , non sarà visibile in diretta tv o streaming . Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 17:30 al via la diretta.