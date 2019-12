Serie A, Brescia – Lecce 3-0: il tabellino

Il tabellino di Brescia – Lecce

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Ndoj (29′ Spalek), Tonali (80′ Viviani), Bisoli; Romulo; Torregrossa (70′ Martella), Balotelli. A disposizione: Joronen, Gastaldello, Zmrhal, Donnarumma, Andrenacci, Ayé, Magnani, Matri, Morosini. Allenatore: Corini

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni (72′ Babacar); Majer (61′ Farias), Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (46′ Falco); Lapadula, La Mantia. A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Maselli, Bleve. Allenatore: Liverani

Reti: 32′ Chancellor, 44′ Torregrossa, 60′ Spalek

Ammoniti: Majer, Shakhov, Chancellor, Balotelli, Torregrossa, Lapadula, Tabanelli, Calderoni, Spalek, Farias

Espulsi: –

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 3’minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Spalek per l’1 a 0. Assist di Sabelli per il 2 a 0. Ammonito anche Liverani. Assist di Bisoli per il 3 a 0.