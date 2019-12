Cremonese – Perugia in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Cremonese – Perugia del 15 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CREMONA – Domenica 15 dicembre, alle 15, allo Stadio Zini si gioca Cremonese – Perugia, incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Chievo e in classifica sono sedicesimi con 17 punti: ono obbligati a vincere. Sei lunghezze in più per gli umbri, sesti e reduci dal pareggio casalingo contro il Cosenza. La gara sarà diretta da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno Robert Avalos di Legnano e Vito Mastrodonato di Molfetta. Quarto uomo Simone Sozza di Seregno.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

CREMONESE:. A disposizione:. Allenatore: Marco Baroni.



PERUGIA:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Oddo.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Cremonese – Perugia

La Cremonese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Agazzi tra i pali e difesa composta da Ravanelli, Claiton e Bianchetti. In mezzo al campo Deli, Arini e Piccolo; sulle corsie renzetti e Migliore. Davanti Ciofani e Ceravolo. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Perugia con Konate in porta e retroguardia composta da Di Chiara e Mazzocchi al centroo e da Vicario e Gyomber ai lati. A centrocampo Rosi, Dragomir e Carraro. Sulla trequarti Capone, di supporto alla coppia d’attacco formata da Iemmello e Falcinelli.

Cremonese (3-5-2) : Agazzi, Ravanelli, Claiton, Bianchetti, Renzetti, Deli, Arini, Piccolo, Migliore, Ciofani, Ceravolo.

Perugia (4-3-1-2): Konate, Vicario, Di Chiara, Mazzocchi, Gyomber, Rosi, Dragomir, Carraro, Falzerano, Iemmello, Capone, Falcinelli.

Dove seguire Cremonese – Perugia

Il match Cremonese – Perugia sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.