Sampdoria – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Parma dell’8 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Domenica 8 dicembre alle ore 18 andrà in scena Sampdoria – Parma, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che viene da due sconfitte consecutive contro il Cagliari, tra campionato e Coppa Italia, e in classifica occupa la diciassettesima posizione con 12 punti. Dall’altra parte ci sono i Ducali che sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Frosinone in Coppa Italia mentre, in campionato, gli emiliani vengono dal k.o. interno contro il Milan. Ottavo posto in classifica con 18 punti per la squadra di D’Aversa.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 8 dicembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Thorsby e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ferrari e Colley. A centrocampo Vieira in cabina di regia con Ekdal e Jankto mezze ali mentre davanti Ramirez alle spalle della coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Quagliarella.

QUI PARMA – La squadra emiliana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Barillà ed Hernani mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Kulusevski, Kucka e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Sampdoria – Parma, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Parma

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Vieira; Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Brugman, Hernani; Kulusevski, Kucka, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Luigi Ferraris