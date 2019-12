Serie A, Bologna-Milan: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan: incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

BOLOGNA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Bologna e Milan nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Bologna con Skov Olsen, Dzemaili e Sansone alle spalle di Palacio mentre il Milan risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo formato da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Mbaye, Krejci, Soriano, Orsolini, Svanberg, Juwara, Destro. Allenatore: Mihajlovic.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, R. Rodríguez, Krunić, Biglia, Castillejo, Borini, Kessie, Rebić, Leao. Allenatore: Pioli.