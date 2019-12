Real Sociedad – Barcellona in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Real Sociedad – Barcellona del 14 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la 17ma giornata della Liga, dove vederla in tv

Real Sociedad – Barcellona, è la prossima sfida di campionato. La Sociedad è reduce da un pari a reti bianche con il l’impresa Valladolid. Adesso proverà a fare il colpaccio, per restare in zona Champions League. Discorso diverso per il Barcellona alla ricerca di tre punti importanti. L’obiettivo dei blaugrana è vincere per arrivare alla sfida con il Real Madrid, almeno a pari punti. Quella potrebbe essere la classica partita spartiacque.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Real Sociedad Barcellona

I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-3-3. Tra i pali Remito con Llorente e Zubeldia in mezzo, i pilastri del reparto arretrato. I terzini saranno Monreal e Zaldua. In mezzo al campo il volante Guevara; ai suoi lati Merino e Odegaard a dare dinamismo e qualità al centrocampo. La punta, William José, sarà supportata dai due esterni Portu e Oyarzabal. Gli ospiti risponderanno con il classico 4-3-3. In porta Ter Stegen, linea difensiva guidata da Pique al cui fianco agirà corsie Lenglet. Sulle corsie esterne Firpo e Roberto. A centrocampo Busquets davanti alla difesa, Rakitic e De Jong ai fianchi per dare qualità al reparto. In avanti il tridente delle meraviglie Messi-Suarez-Griezmann. In Champions League i catalani hanno battuto l’Inter utilizzando le seconde linee. Una prova di forza, che ha messo in evidenza come sia meglio ecitare di pescare il Barca negli ottavi di finale. Questo match di campionato invece sarà comunque utile, per misurare le ambizioni delle due compagini a confronto. Per i padroni di casa potrebbe essere decisivo uno tra Odegaard, che può regalare sempre grande qualità alla linea mediana del campo, e Portu dal quale i tifosi si aspettano gol pesanti. Il Barcellona ha invece una qualità immensa. Il tridente avanzerà è un reparto che può vantare tre grandissimi tenori. Messi poi è ancoranuna volta il pallone d’oro in carica. Ecco quindi le formazioni delle due squadre che si sfideranno.

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal, Llorente, Zubeldia, Zaldua; Merino, Guevara, Odegaard; Oyarzabal, William José, Portu.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Firpo, Lenglet, Pique, Roberto; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Suarez, Messi.

Dove vederla in Tv

La Liga è un’esclusiva DAZN. La gara verrà trasmessa quindi in streaming da DAZN con collegamento dalle ore 16.00.